Mohsen Rezaei, sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, ostrzegł, że ewentualne uderzenie na kraj spotka się z militarną odpowiedzią. W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych zapowiedział wykorzystanie nowego uzbrojenia przeciwko stronie, która zaatakuje Iran.

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„Jeśli zostaną podjęte jakiekolwiek działania przeciwko krajowi, zgodnie z dyrektywą wydaną dziś przez najwyższego przywódcę sił zbrojnych, zadamy agresorowi niszczycielskie ciosy, używając nowej broni” – napisał.

Siedem warunków Iranu

Jednocześnie irańskie władze nie wykluczają rozwiązania sporu na drodze negocjacji. Rezaei zaznaczył, że możliwość prowadzenia rozmów pozostaje aktualna, ale wymaga wcześniejszego spełnienia siedmiu warunków ogłoszonych przez Iran.

„Jeśli zostaną one spełnione, droga do dyplomacji pozostanie otwarta” – oświadczył przedstawiciel irańskich władz, cytowany przez Al Jazeerę.

Al Jazeera przedstawiła warunki zakończenia wojny, które Rezaei wymienił w rozmowie ze stacją. Obejmują one zakończenie działań zbrojnych na wszystkich frontach, w tym w Libanie, uwolnienie zamrożonych irańskich środków finansowych oraz zniesienie blokady morskiej irańskich portów.

Pozostałe postulaty dotyczą zaprzestania ingerencji USA w wewnętrzne sprawy Iranu, zakończenia amerykańskiej współpracy z osobami określanymi przez Teheran jako przeciwnicy irańskiej rewolucji oraz wstrzymania wszystkich amerykańskich ataków na terytorium Iranu.

Iran czeka na odpowiedź Waszyngtonu. Rezaei mówi o nowej propozycji

Mohsen Rezaei poinformował, że Teheran oczekuje na odpowiedź Stanów Zjednoczonych dotyczącą warunków przekazanych za pośrednictwem mediatorów. W rozmowie z irańskim nadawcą państwowym IRIB oświadczył, że Iran chce skłonić Waszyngton do zaakceptowania swoich postulatów, zanim podejmie rozmowy na inne tematy.

Jak podała Al Jazeera, Rezaei twierdzi również, że strona amerykańska przedstawiła nową, korzystniejszą propozycję i zasygnalizowała gotowość do przyjęcia siedmiu warunków Teheranu.

Rezaei zaznaczył ponadto, że obecny zestaw warunków różni się od ustaleń zawartych w memorandum porozumienia wynegocjowanym w Islamabadzie.