W piątek Departament Stanu USA zatwierdził ewentualną sprzedaż Ukrainie 500 rakietowych pocisków przechwytujących PAC-3 MSE do systemu Patriot. Wartość kontraktu szacowana jest na 2,1 mld dol. Zakup mają sfinansować sojusznicy Ukrainy, głównie z Europy.

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Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski skomentował decyzję Amerykanów w mediach społecznościowych, określając ją mianem „mocnej”. Zaznaczył przy tym, że potrzeby Ukrainy są pilniejsze.

USA zatwierdziły sprzedaż 500 pocisków Patriot PAC-3 dla Ukrainy. Wołodymyr Zełenski chce szybszych dostaw

„Pięćset pocisków przechwytujących PAC-3 to znacząca liczba; już wkrótce – tej zimy – mogłyby one stanowić niezwykle skuteczny pakiet obronny” – napisał w serwisie X Zełenski. „Zastrzeżono jednak, że dostawy mogą rozpocząć się dopiero za kilka lat. Zwracamy się do naszych amerykańskich partnerów o znalezienie rozwiązania na czas, w którym jest realne zagrożenie i istnieje rzeczywista potrzeba użycia pocisków PAC-3” – dodał.

Ukraiński przywódca zaznaczył we wpisie, że rosyjskie siły zbrojne każdego dnia przeprowadzają ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. „W ciągu zaledwie dwóch ostatnich tygodni października Rosjanie przeprowadzili ponad 30 uderzeń w kluczowe elementy naszej sieci energetycznej. Właśnie teraz, jeszcze przed nadejściem zimy, Putin rozpoczął operację wymierzoną w systemy podtrzymujące życie w naszych miastach i społecznościach” – stwierdził, dodając, że celem ataków są systemy dostaw energii elektrycznej, ogrzewania i wody, a także mosty.

Zełenski napisał, że Ukraina prosiła Stany Zjednoczone o dostarczenie jej „zimowego pakietu wsparcia” w postaci 100 pocisków przechwytujących Patriot co miesiąc. Dodał, że 500 rakiet wystarczyłoby do ochrony ukraińskiego nieba w nadchodzących miesiącach, czyli w czasie, w którym „dla Ukrainy tak ważne jest zajęcie silnej pozycji w negocjacjach oraz niedopuszczenie do tego, by Rosji udało się zniszczyć życie w ukraińskich miastach i społecznościach”.

System Patriot Foto: Infografika PAP

Wołodymyr Zełenski oświadczył też, że USA, europejscy sojusznicy Ukrainy i inni jej partnerzy ze świata mają w magazynach wystarczające zapasy pocisków PAC-3. „Przekazanie ich Ukrainie już teraz – zimą lat 2026 i 2027 – przy uzupełnieniu arsenałów naszych partnerów w późniejszym terminie, w kolejnych latach, poprzez produkcję już zakontraktowaną i opłaconą przez Ukrainę i jej partnerów, byłoby właściwym podejściem. Jest to całkowicie wykonalne” – ocenił.

„Prosimy o decyzje, które zagwarantują ochronę życia nie pojutrze czy w bliżej nieokreślonej przyszłości, lecz dokładnie w momencie, gdy zagrożenie tu jest, gdy Rosja zabija i niszczy” – apelował Zełenski.

Pociski Patriot dla Ukrainy. Departament Stanu USA daje zielone światło

Departament Stanu poinformował w piątkowym komunikacie, że zatwierdził możliwą sprzedaż wojskową na rzecz Ukrainy o wartości 2,1 mld dol., obejmującą 500 pocisków przechwytujących Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), a także części zamienne (w tym objęte klauzulą tajności) oraz powiązane wsparcie logistyczne i programowe.

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Głównym wykonawcą kontraktu ma być Lockheed Martin. Departament Stanu nie ujawnił harmonogramu dostaw rakiet na Ukrainę. Zgodnie z ustawą o kontroli eksportu broni, sprzedaż Patriotów musi zostać oceniona przez Kongres USA.

Wołodymyr Zełenski wielokrotnie apelował do sojuszników Kijowa o przekazywanie Ukrainie pocisków Patriot. Niedawno przekazał, że Ukraina od niemal miesiąca czeka na zatwierdzenie przez sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha dostaw pocisków do baterii Patriot i innych systemów obrony powietrznej.

W drugiej połowie października ukraiński wywiad wojskowy (HUR) donosił, że Rosja zgromadziła do ataków na Ukrainę ok. 700 pocisków balistycznych i kilka tysięcy innego typu pocisków, głównie manewrujących, a także ponad sześć tysięcy dronów uderzeniowych.

500 pocisków PAC-3 to niemal cała obecna roczna produkcja Lockheed Martin. Amerykański koncern zbrojeniowy planuje do 2030 r. zwiększenie produkcji do 3 tys. pocisków rocznie.