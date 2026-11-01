Rozmawiamy kilka dni przed wyborami połówkowymi w USA, które odbędą się 3 listopada. Ich wynik może mieć jakiś wpływ na Litwę i nasz region?

Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, to nie spodziewam się większych zmian. W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy raczej kontynuację dotychczasowego kursu USA wobec sojuszników. A w dłuższej perspektywie ze strony Stanów Zjednoczonych płynie do Europy wyraźny sygnał: oczekują większego zaangażowania, wyższych nakładów finansowych, przejęcia większej odpowiedzialności, a wreszcie – objęcia przywództwa, zwłaszcza w obszarze sił konwencjonalnych. Tendencja ta była widoczna na długo przed objęciem urzędu przez prezydenta Trumpa. Wątpię również, by wyniki tych wyborów wpłynęły na podejście USA do państw „pierwszej linii”, czyli ze wschodniej flanki NATO, w tym Polski i Litwy.