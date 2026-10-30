Macron i Merz mogą zadzwonić do Putina. Kreml stawia sprawę jasno
Jak zaznaczył Pieskow, Putin „jest otwarty na dialog ze wszystkimi”. Przedstawiciel Kremla był pytany o to, „co zrobi Putin”, gdy zadzwoni do niego przywódca Francji lub Niemiec. Na pytanie o to, czy odebrałby również telefon od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Pieskow odpowiedział wymijająco: „Jak dotąd nikt nie dzwonił”.
We wtorek rozmowę telefoniczną z Putinem przeprowadzili prezydent Finlandii Alexandr Stubb oraz premier Norwegii Jonas Gahr Støre, co spotkało się z krytyką ze strony m.in. premier Danii Mette Frederiksen. Szefowa duńskiego rządu argumentowała, że podobne kroki powinny być uzgadniane wspólnie, na forum całej UE.
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– Jeśli Zełenski chce się spotkać z Putinem, może przylecieć do Moskwy – powiedział we wrześniu rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, komentując zaproszenie do spotkania dwustronnego Putin – Zełenski na szczycie G20 w Miami. Minister spraw zagranicznych Rosji nie był tak dyplomatyczny. – Zaproszenie tej osoby do Moskwy jest już ogromnym gestem dobrej woli z naszej strony – powiedział Siergiej Ławrow.
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Władimir Putin wcześniej deklarował, że zasadniczo nie wyklucza osobistego spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Zastrzegał jednak, że takie rozmowy powinny zostać wcześniej odpowiednio przygotowane. W czerwcu, podczas wystąpienia na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu, rosyjski przywódca mówił, że w pierwszej kolejności delegacje Rosji i Ukrainy powinny wypracować ustalenia dotyczące rozwiązania konfliktu.
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