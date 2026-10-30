Jak zaznaczył Pieskow, Putin „jest otwarty na dialog ze wszystkimi”. Przedstawiciel Kremla był pytany o to, „co zrobi Putin”, gdy zadzwoni do niego przywódca Francji lub Niemiec. Na pytanie o to, czy odebrałby również telefon od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Pieskow odpowiedział wymijająco: „Jak dotąd nikt nie dzwonił”.

Reklama Reklama

We wtorek rozmowę telefoniczną z Putinem przeprowadzili prezydent Finlandii Alexandr Stubb oraz premier Norwegii Jonas Gahr Støre, co spotkało się z krytyką ze strony m.in. premier Danii Mette Frederiksen. Szefowa duńskiego rządu argumentowała, że podobne kroki powinny być uzgadniane wspólnie, na forum całej UE.

Czytaj więcej Dyplomacja Rozmowy w Oslo sprawie zakończenia wojny. Polska nie weźmie udziału Wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff spotyka się 20 października w Oslo z Wołodymyrem Zełenskim, premierem Norwegii Jonasem Gahrem Størem i prezy...

Putin zaprasza Zełenskiego do Moskwy

– Jeśli Zełenski chce się spotkać z Putinem, może przylecieć do Moskwy – powiedział we wrześniu rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, komentując zaproszenie do spotkania dwustronnego Putin – Zełenski na szczycie G20 w Miami. Minister spraw zagranicznych Rosji nie był tak dyplomatyczny. – Zaproszenie tej osoby do Moskwy jest już ogromnym gestem dobrej woli z naszej strony – powiedział Siergiej Ławrow.

Czytaj więcej Polityka Spotkanie Putin-Zełenski? Kreml odpowiada prezydentowi Ukrainy Zaproszenie tej osoby do Moskwy jest już ogromnym gestem dobrej woli z naszej strony - tak szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow reaguje na deklarac...

Władimir Putin wcześniej deklarował, że zasadniczo nie wyklucza osobistego spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Zastrzegał jednak, że takie rozmowy powinny zostać wcześniej odpowiednio przygotowane. W czerwcu, podczas wystąpienia na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu, rosyjski przywódca mówił, że w pierwszej kolejności delegacje Rosji i Ukrainy powinny wypracować ustalenia dotyczące rozwiązania konfliktu.