W piątek do Atlanty przybył szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, który jest objęty zachodnimi sankcjami od 2022 r. w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Zapowiedź jego obecności podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw G20 wywołała kontrowersje wśród części amerykańskich polityków. Krytycznie do wizyty odniósł się m.in. republikański kongresmen Don Bacon. „Ławrow nie powinien mieć prawa wjazdu do tego kraju. Dopóki Putin prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie i bombarduje ukraińskie miasta, na żadnym z tych forów nie powinno być miejsca dla przedstawicieli rosyjskich władz. Stoją na czele państwa-pariasa” – napisał na platformie X.

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Szefowie dyplomacji G20 spotykają się w Atlancie. O czym będą rozmawiać?

W Atlancie Polskę będzie reprezentował wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Jak podało MSZ, Sikorski weźmie udział w trzech sesjach plenarnych, na których zabierze głos. Oprócz tego odbędzie ok. 15 spotkań dwustronnych m.in. z odpowiednikami z Indii, Brazylii, Meksyku, Arabii Saudyjskiej i Korei Płd.

Polska uczestniczy w pracach G20 na prawach pełnego członka na specjalne zaproszenie Stanów Zjednoczonych, które w tym roku przewodzą grupie. Warszawa dąży do tego, by uczestniczyć także w kolejnych szczytach G20. Niedawno premier Donald Tusk poinformował o otrzymaniu zaproszenia od premiera Wielkiej Brytanii Andy'ego Burnhama do udziału w pracach grupy G20 w przyszłym roku podczas brytyjskiej prezydencji.

Uczestnicy spotkania w amerykańskim stanie Georgia omówią wpływ obecnych napięć politycznych na światową gospodarkę, w tym kwestie wolności żeglugi oraz bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego oraz łańcuchów dostaw. Departament Stanu USA zapowiedział, że spotkanie na szczeblu szefów dyplomacji G20 ma przygotować grunt pod szczyt przywódców grupy, zaplanowany na 14-15 grudnia na Florydzie. Na tym wydarzeniu Polskę ma reprezentować prezydent Karol Nawrocki. USA zaprosiły na szczyt także rosyjskiego przywódcę Władimira Putina. Rosja utrzymuje, że nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie jego uczestnictwa.

W związku ze spotkaniem ministrów na niektórych ulicach w centrum Atlanty wprowadzono ograniczenia ruchu. Zapowiedziano wzmocnione środki bezpieczeństwa, obejmujące m.in. obserwację dronową z powietrza i obecność pojazdów patrolowych wyposażonych w technologię wykrywania materiałów wybuchowych – podała miejscowa telewizja FOX 5.

Utworzona w 1999 r. grupa G20 zrzesza 19 największych gospodarek narodowych — m.in. USA, Niemcy, Francję, Chiny, Japonię, Indie i Rosję oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską. Jej członkowie odpowiadają za ok. 85 proc. światowego PKB i ponad 75 proc. światowego handlu. G20 nie ma prawnych kryteriów doboru członków, nie ma też stałych struktur.