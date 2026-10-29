„W skład formatu Bergen wchodzą państwa NATO najbardziej zaawansowane pod względem wydatków obronnych w stosunku do PKB, a jednocześnie gotowe i posiadające odpowiedni potencjał, aby przejąć od USA większą część odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy. Format ten jest otwarty na innych sojuszników z NATO gotowych podjąć się tego zadania. Do tego grona, poza USA, należą: Polska, Niemcy, Holandia, Norwegia, Szwecja i Finlandia. A teraz dołącza również Dania” – informuje „Rz” Ministerstwo Obrony Narodowej.

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To będzie drugie spotkanie tego formatu. „Polska została poproszona o organizację kolejnego spotkania. Organizacja tego spotkania w Polsce pokazuje, jak ważną rolę odgrywa w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w regionie” – dodają urzędnicy resortu obrony.

Czym jest Grupa Bergen? Utarcie nosa Francji i Wielkiej Brytanii

Grupa Bergen to format, który w pewnym sensie uciera nosa takim sojusznikom jak Francja czy Wielka Brytania, jedynym państwom nuklearnym w europejskiej części NATO i jednocześnie państwom, które do tego formatu nie zostały zaproszone.

Wiadomo, że Polskę będzie reprezentował sekretarz stanu w MON Paweł Zalewski. Ze strony amerykańskiej – pomysłodawca tego formatu Elbridge Colby, podsekretarz stanu w Departamencie Obrony.

Warto przypomnieć, że Colby to też pomysłodawca tzw. NATO 3.0. W uproszczeniu koncepcja ta polega na tym, iż Amerykanie wycofują z Europy część swoich sił konwencjonalnych i znacznie większy ciężar obrony mają przejąć europejscy sojusznicy. Tak jak wcześniej mówiło się o tzw. burden sharing, czyli dzieleniu się kosztami obrony tak teraz jesteśmy na etapie burden shifting, czyli przesunięcia tych wydatków w stronę Europy.

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O zwiększenie wydatków przez Europejczyków apelowały różne administracje amerykańskie od co najmniej kilkunastu lat. Robili to m.in. przedstawiciele Baracka Obamy, ale to dopiero mało subtelne działania prezydenta Donalda Trumpa sprawiły, że faktycznie Europejczycy głębiej sięgnęli do swoich kieszeni.

Spotkanie Grupy Bergen w Polsce. Rozmowa prawdopodobnie m.in. o centrum serwisowym Patriotów w Polsce

Agenda spotkania nie została podana, ale najpewniej poruszone zostaną kwestie wydatków na obronność, prawdopodobnie także ogłoszonego w tym tygodniu umiejscowienia centrum serwisowego do pocisków PAC-3 MSE właśnie w Polsce.