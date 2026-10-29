Lagarde poinformowała o swoim odejściu ze stanowiska Radę Prezesów EBC oraz przewodniczącego Rady Europejskiej António Costę.

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Następczyni bądź następca Lagarde na stanowisku zostanie wyłoniony przez Radę Europejską, po procesie nominacyjnym opisanym w artykule 283 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

„Rada Prezesów serdecznie podziękowała Lagarde i nagrodziła ją długą owacją na stojąco” - czytamy w komunikacie EBC.

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