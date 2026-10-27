Z raportu rocznego wynika, że w 2025 r. państwowy bank rozwoju osiągnął zysk brutto na poziomie 3,86 mld zł.

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– W zakresie prognoz jesteśmy ograniczeni restrykcjami informacyjnymi związanymi z obecnością na rynku publicznym. Mogę jednak powiedzieć, że liczymy na osiągnięcie wysokiego wyniku brutto, zbliżonego do ubiegłorocznego, pomimo niższych stóp procentowych – poinformował „Rzeczpospolitą” prezes BGK Mirosław Czekaj, pytany o prognozy wynikowe na koniec tego roku.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest o tyle specyficzną instytucją, że jej głównym celem nie jest wypracowanie zysku. Zgodnie z art. 4 ustawy o BGK do podstawowych celów działalności instytucji należy wspieranie polityki gospodarczej rządu, w tym obsługa programów poręczeniowo-gwarancyjnych. Jednak oprócz obsługi funduszy publicznych – w formie programów wspierania polskich firm czy samorządów – instytucja prowadzi też komercyjną działalność.

Największą część zysku w 2025 r. BGK osiągnął z tytułu odsetek – było to 4,4 mld zł, a wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 570 mln zł. Podsumowując, w zeszłym roku z działalności operacyjnej bank zanotował zysk w wysokości 3,86 mld zł. Jednocześnie bank wpłacił do budżetu państwa 613 mln zł z tytułu podatku dochodowego, co sprawiło, że zysk netto za zeszły rok wyniósł 3,25 mld zł.

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Po I półroczu 2026 roku wynik banku lepszy niż rok wcześniej

Szacuje się, że aktywa banku obecnie w działalności własnej przekraczają 400 mld zł, a kapitał własny wynosi ponad 40 mld zł. Do tego należy dodać aktywa związane z realizacją działalności zleconej przekraczające 400 mld zł.

Po I półroczu 2026 r. wynik brutto banku – na poziomie 1,94 mld zł – okazał się o 16 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie 2025 r.

- To jest też pewna miara naszej efektywności, że w sytuacji spadku stóp procentowych udało się nam osiągnąć o 16 mln zł lepszy wynik. Jeśli mówimy zaś o wyniku netto, to musimy wziąć pod uwagę, że sektor bankowy obowiązuje wyższe opodatkowanie niż w zeszłym roku – ocenia w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Czekaj. Od stycznia stawka CIT dla banków wzrosła z dotychczasowych 19 proc. do 30 proc.

Czekaj dodaje, że nie widzi ryzyk dla realizacji strategii banku. - Patrząc na perspektywy banku do końca roku, mamy dużą pewność i stabilność wzrostu naszej działalności podstawowej i zleconej. Dbamy również o koszty, co oznacza, że powinniśmy zakończyć rok z dobrymi wskaźnikami i wysokim wynikiem brutto – przekonuje.

W 2025 roku pół biliona złotych z BGK wsparło polską gospodarkę

Bank poza centralą w Warszawie ma też oddziały w 16 miastach wojewódzkich oraz przedstawicielstwa w Brukseli, Frankfurcie nad Menem i Kijowie. Jak mówi w rozmowie z nami Czekaj, w ubiegłym roku BGK wygenerował dla polskiej gospodarki prawie pół biliona złotych wsparcia.

Ponad 3,8 mld zł zysku brutto odnotowane przez bank w 2025 r. było wynikiem o prawie 8 proc. wyższym niż na koniec 2024 r. Aktywa zarządzane przez BGK w tym czasie wzrosły o ponad 8 proc. – z 269 mld zł do 290,7 mld zł. Zeszły rok okazał się bardzo pomyślny dla całego sektora – działające w Polsce banki osiągnęły łączny zysk na poziomie prawie 48,7 mld zł, tj. o ponad 20 proc. więcej niż rok wcześniej. W bieżącym roku o kolejny rekord będzie jednak trudno, m.in. ze względu na spadek stóp procentowych.

Wysoki poziom kapitałów własnych zwiększa możliwości inwestycji kapitałowych i pożyczkowych BGK. „Rzeczpospolita” informowała, że bank gotowy jest do wsparcia dwóch flagowych projektów infrastrukturalno-gospodarczych obecnego rządu: Portu Polska i elektrowni atomowej.