– Trwają prace koncepcyjne, jeszcze się nie zakończyły. Na stole jest także opcja zmiany nazwy banku. Na razie pomysł nie został jeszcze zaakceptowany przez radę nadzorczą Banku Pekao – twierdzi źródło cytowane przez serwis Business Insider Polska.

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Inny jego rozmówca potwierdził, że pojawiła się koncepcja zmiany nazwy banku. Jednak wyraził wątpliwość, czy będzie zgoda na jej przeprowadzenie w przyszłym roku, gdy mają się odbyć wybory parlamentarne. Business Insider Polska przypomina przy okazji, że drugi największy bank w Polsce, choć sam nie jest spółką Skarbu Państwa, kontrolowany jest przez firmy państwowe: 20 proc. akcji należy do PZU, a 12,8 proc. do Polskiego Funduszu Rozwoju.

Polbank możliwą nową nazwą Pekao

Doniesienia o przymiarkach do rebrandingu mogą potwierdzać informacje serwisu cashless.pl, że w Biuletynie Urzędu Patentowego znalazła się informacja o zgłoszeniu znaków Polbank i Polbank24. Wniosek złożył Cezary Stypułkowski, prezes Pekao. Według zawartego w biuletynie opisu usług, jakie mają być świadczone pod tymi markami chodzi o działalność bankową.

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Jak wskazuje cashless.pl, wpis nie pozwala określić, jakie plany wobec znaków ma zgłaszający. Może chodzić zarówno o mały projekt pod nową marką, jak i stworzenie nowej instytucji, a także dokonanie rebrandingu już istniejącej.

Serwis przypomina przy tym, że prezes Pekao w przeszłości zwracał uwagę na mylącą zbieżność nazw między Pekao a PKO BP. Według źródeł Business Insider Polska zastrzeżone w urzędzie znaki mogą być potencjalnie nową nazwą dla banku, jeśli zapadnie decyzja o jej zmianie.

Na polskim rynku w przeszłości działał już bank pod nazwą Polbank, należący do greckiej grupy EFG Eurobank Ergasias. Z końcem 2012 roku został przejęty przez austriackiego Raiffeisena i przemianowany na Raiffeisen Polbank. Marka zniknęła w 2018 roku`, gdy bank trafił do francuskiej grupy BNP Paribas. Według informacji cashless.pl prawo ochronne do znaku Polbank, zgłoszonego przez Raiffeisen Bank Polska, wygasło w 2019 roku`.

Była pełnomocniczka rządu pracowała nad wizerunkiem Pekao

Prace nad nową koncepcją wizerunku Pekao mogą już trwać od dłuższego czasu. Bank korzysta przy nich z pomocy zewnętrznych ekspertów, z których jedną jest, jak ustaliła „Rzeczpospolita”, profesor Barbara Mróz-Gorgoń, przez krótki czas pełniącą funkcję pełnomocniczki rządu ds. promocji marki Polska. Rezygnację złożyła w sierpniu, po medialnej burzy wokół przygotowanego na zamówienie Ministerstwa Sportu i Turystyki przez jej fundację Marka Polska Think Tank raportu „Polaków portret własny”, wygenerowanego w dużej mierze przez sztuczną inteligencję.

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Mróz-Gorgoń dla banku Pekao pracowała jeszcze przed powołaniem na rządowe stanowisko. Według informacji biura prasowego banku uczestniczyła w jednym z etapów prac zespołu przygotowującego materiał analityczny z obszaru marketingu.

Bank nie podał informacji o szczegółach tej współpracy. Serwis Business Insider Polska nieoficjalnie ustalił, że chodziło właśnie o rebranding. Jego informator zastrzegł jednak, że w ostatnich tygodniach prace nad zmianą wizerunku banku znacząco spowolniły i chodzić może właśnie o ujawnienie udziału byłej pełnomocniczki w przygotowaniach. W jego ocenie mogłoby to postawić bank w niekorzystnym świetle, wciągając go w kontrowersje, które go nie dotyczą. – Zamiast o rebrandingu będzie się wówczas dyskutować o profesor Mróz-Gorgoń – podkreślił w rozmowie.