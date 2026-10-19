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Bogusław Chrabota: Skok na kasę w Trybunale

Komentatorów sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym poruszyła kwestia wypłat setek tysięcy złotych ekwiwalentu urlopowego dla sędziów. To pieniądze, które się należą? Czy łapówka za lojalność? Zdania w tej kwestii są podzielone.

Publikacja: 19.10.2026 20:03

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Krystynie Pawłowicz wypłacono także 88 327,20 zł brutto z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynko

Krystynie Pawłowicz wypłacono także 88 327,20 zł brutto z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w TK. Była posłanka PiS ne jest rekordzistką.

Foto: PAP/Leszek Szymański

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Bogusław Chrabota

Czy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni zarabiać godnie? Bez wątpienia. Rozstrzygają wszak – interpretując normy konstytucji – o sprawach fundamentalnie ważnych dla państwa i jego obywateli. O ile więc sędziowie są koroną zawodów prawniczych, to sędziowie TK winni być w tej koronie najjaśniejszym diamentem. I dostawać godne wynagrodzenie.

Ile zarabiają sędziowie Trybunału Konstytucyjnego?

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