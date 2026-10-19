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Krystynie Pawłowicz wypłacono także 88 327,20 zł brutto z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w TK. Była posłanka PiS ne jest rekordzistką.
Czy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni zarabiać godnie? Bez wątpienia. Rozstrzygają wszak – interpretując normy konstytucji – o sprawach fundamentalnie ważnych dla państwa i jego obywateli. O ile więc sędziowie są koroną zawodów prawniczych, to sędziowie TK winni być w tej koronie najjaśniejszym diamentem. I dostawać godne wynagrodzenie.
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