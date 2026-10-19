Czy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni zarabiać godnie? Bez wątpienia. Rozstrzygają wszak – interpretując normy konstytucji – o sprawach fundamentalnie ważnych dla państwa i jego obywateli. O ile więc sędziowie są koroną zawodów prawniczych, to sędziowie TK winni być w tej koronie najjaśniejszym diamentem. I dostawać godne wynagrodzenie.

Ile zarabiają sędziowie Trybunału Konstytucyjnego?