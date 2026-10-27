Zwiększyć pojemność magazynów i bazę surowcową. Orlen przedstawia plany

Kończymy odbiory techniczne przy rozbudowanym magazynie gazu w Wierzchowicach. Dzięki temu przed tegoroczną zimą zwiększymy pojemność magazynów do 4,1 mld m sześc. Mamy możliwości, aby powiększyć nasze zdolności o kolejne 0,3 mld m sześc. – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Wiesław Prugar, wiceprezes Orlenu ds. upstream. Pieniędzy na ten cel ma nie zabraknąć. Wiceprezes mówi także o innych filarach naszego bezpieczeństwa, a więc wydobyciu w kraju i w Norwegii.

