VIII Spotkanie Liderów Branży TSL – gala nagród TSL Award „Rzeczpospolitej”
19 października redakcja dziennika „Rzeczpospolita” nagrodziła najlepsze firmy z branży TSL (transport, spedycja, logistyka). Podczas VIII Spotkania Liderów Branży TSL wyróżniono liderów rynku, a uczestnicy wzięli udział w debatach poświęconych najważniejszym wyzwaniom sektora, ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji. Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń, rozmów o przyszłości branży. Zobacz relację z wydarzenia!
Aktualizacja:
21.10.2026 16:25
Publikacja:
21.10.2026 15:44