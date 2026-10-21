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VIII Spotkanie Liderów Branży TSL – gala nagród TSL Award „Rzeczpospolitej”

19 października redakcja dziennika „Rzeczpospolita” nagrodziła najlepsze firmy z branży TSL (transport, spedycja, logistyka). Podczas VIII Spotkania Liderów Branży TSL wyróżniono liderów rynku, a uczestnicy wzięli udział w debatach poświęconych najważniejszym wyzwaniom sektora, ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji. Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń, rozmów o przyszłości branży. Zobacz relację z wydarzenia!

