Informację CNN przekazaną przez „nieficjalne źródło” potwierdził rzecznik przewodniczącego Kolegium, gen. Dana Caine'a. Trzygwiazdkowy generał Brett Sylvia dołącza tym samym do długiej listy czołowych urzędników i oficerów Pentagonu zwolnionych podczas kadencji Hegsetha jako sekretarza obrony.

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Nie podano powodu zwolnienia gen. Sylvii i nie jest jasne, kto przejmie jego obowiązki. CNN zwróciło się do biura Hegsetha z prośbą o komentarz. Nie dostało jeszcze odpowiedzi. Źródło CNN twierdzi, że odwołanie Sylvii ma związek ze zbliżającymi się nowymi działaniami przeciwko Iranowi.

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Brett Sylvia pełnił strategiczną funkcję

Według Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, funkcja J5 ma charakter strategiczny i koncentruje się na doradztwie w zakresie planów międzynarodowego zaangażowania USA.

„Dyrektoriat J5 Połączonego Sztabu proponuje strategie, plany i rekomendacje polityczne Przewodniczącemu Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, aby wspierać go w udzielaniu porad wojskowych w pełnym spektrum kwestii bezpieczeństwa narodowego Prezydentowi oraz innym przywódcom państwowym. Ma to również zapewnić, że rekomendacje te uwzględniają szerszy kontekst strategiczny – są koordynowane z partnerami międzyagencyjnymi w USA oraz z sojusznikami – biorą pod uwagę poglądy i wymagania dowódców operacyjnych oraz oceniają ryzyko w realizacji Narodowej Strategii Wojskowej” – można przeczytać na stronie internetowej Kolegium.

W środę wieczorem ze strony internetowej Kolegium zniknęła biografia Sylvii, który został nominowany na to stanowisko przez byłego sekretarza obrony Lloyda Austina pod koniec kadencji administracji poprzedniego prezydenta USA Joe Bidena.

„Przewodniczący, Połączony Sztab i Połączone Siły Zbrojne składają wyrazy najgłębszej wdzięczności gen. broni Brettowi Sylvii i jego rodzinie za 32 lata wybitnej służby dla naszego narodu. Życzymy jemu i jego rodzinie wszystkiego najlepszego na drodze ku nowym możliwościom i w kolejnych rozdziałach ich życia” – przekazał rzecznik Połączonego Sztabu.

Trump planuje poważny atak na Iran

CNN zauważa, że usunięcie Sylvii następuje w kluczowym momencie dla Pentagonu. Stacja przypomina, że na początku tego tygodnia dwóch urzędników amerykańskich przekazało jej, iż siły USA na Bliskim Wschodzie są przygotowane do rozpoczęcia nowych, potencjalnie poważnych operacji wojskowych przeciwko Iranowi „w ciągu 96 godzin od otrzymania” rozkazu Donalda Trumpa. „To będzie duże przedsięwzięcie” – powiedział CNN jeden z urzędników.

Podobny pogląd wyrażają inni obecni i byli amerykańscy urzędnicy zaznajomieni z wewnętrznymi dyskusjami wojskowymi na temat tych planów – niektórzy z nich twierdzą, że kwestią nie jest to „czy”, ale „kiedy” Trump wyda rozkaz do działania. Ich zdaniem może to nastąpić w dowolnym momencie przed końcem roku, choć najprawdopodobniej już po amerykańskich wyborach połówkowych. Trump oświadczył wcześniej, że żaden atak nie nastąpi przed wtorkowymi wyborami 3 listopada. Tego dnia Amerykanie będą decydować o wszystkich 435 miejscach w Izbie Reprezentantów z pełnym prawem głosu oraz o 35 mandatach senatorskich.

Urzędnicy zastrzegają jednak, że w przeszłości Trumpowi zdarzało się już skłaniać do pewnych kroków, by ostatecznie wycofać się z nich w ostatniej chwili.

Hegseth „czyści” armię z osób powiązanych z rządami Bidena

Odsunięcie Sylvii, który przeszedł na emeryturę, jest kolejnym z długiej listy odejść wyższych oficerów z Pentagonu odkąd Hegseth objął swoje stanowisko i zaczął wprowadzać znaczące cięcia na najwyższych szczeblach dowodzenia. Odszedł m.in. szef sztabu armii gen. Randy George, który w kwietniu został zmuszony do przejścia na emeryturę dzień po tym, jak Trump zasygnalizował, że planuje zintensyfikować wojnę z Iranem. W 2025 r. odszedł najwyższy rangą generał CQ Brown Jr. – przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. Po niecałych dwóch latach od objęcia funkcji odejść musiała pierwsza kobieta nominowana na stanowisko szefa operacji morskich (Chief of Naval Operations) adm. Lisa Franchetti. Hegseth usunął też sekretarza marynarki wojennej Johna Phelana, z którym popadł w konflikt, a także miał interweniować w kwestiach awansów we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, bezpośrednio kształtując w ten sposób kadrę dowódczą.

Poprzednik Sylvii, gen. broni Joe McGee, również opuścił stanowisko w październiku 2025 r. – jak twierdziły źródła CNN, pod naciskiem Hegsetha. McGee często „oponował” przeciwko sekretarzowi obrony i Caine'owi w sprawach począwszy od Rosji i Ukrainy, a skończywszy na operacjach wojskowych na Karaibach.