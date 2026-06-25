Gen. Donahue stał na czele wojsk lądowych USA w Europie i Afryce, czyli dowództwa odpowiedzialnego za działania armii amerykańskiej na obu kontynentach, przez półtora roku. Standardowo kadencja na tym stanowisku trwa około trzech lat – zaznaczyła stacja ABC News.

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Christopher Donahue był ostatnim amerykańskim żołnierzem, który opuścił Afganistan podczas wycofywania sił USA z tego kraju w 2021 r. W kręgach wojskowych w USA od lat uchodzi za jednego z najlepszych oficerów i jest wymieniany jako jeden z kandydatów na przyszłego szefa sztabu US Army.

Gen. Christopher Donahue straci stanowisko. W tle zmiany w Pentagonie

Ze względu na doświadczenie w siłach specjalnych i pełnienie funkcji dowódcy wojsk lądowych NATO w Europie, Donahue cieszy się dużym szacunkiem wśród europejskich liderów wojskowych i politycznych – zauważyła agencja Reutera.

Według osób zaznajomionych ze sprawą, czterogwiazdkowy generał Donahue od pewnego czasu był narażony na ryzyko odwołania ze stanowiska z powodu różnic zdań z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem.

Telewizja ABC News podkreśliła, że Hegseth przeprowadza gruntowną przebudowę kierownictwa Pentagonu. W jej ramach wielu najwyższych rangą oficerów zostało zwolnionych lub odsuniętych od pełnienia obowiązków, przy czym władze zazwyczaj nie przedstawiają publicznie szczegółowych wyjaśnień dotyczących tych decyzji.

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

„Wall Street Journal” napisał, że plan Hegsetha zakłada redukcję liczby najwyższych rangą oficerów sił zbrojnych USA – generałów i admirałów – o 10 proc oraz zmniejszenie liczby czterogwiazdkowych stanowisk o 20 proc. Dowództwo, którym obecnie kieruje Donahue, ma zostać obniżone z poziomu czterogwiazdkowego do trzygwiazdkowego – przekazało źródło ABC News.

Jednak wielu parlamentarzystów i byłych dowódców wojskowych uważa, że Hegseth w ten sposób chce wyeliminować oficerów z udokumentowanym doświadczeniem bojowym i sukcesami dowódczymi na rzecz mniej wybitnych, ale bardziej lojalnych politycznie kandydatów – relacjonował „WSJ”.

Generała Donahue ma zastąpić generał Admiral

Oficerowie w randze czterogwiazdkowego generała mogą pełnić służbę wyłącznie na stanowiskach przewidzianych dla tego stopnia. Jeśli nie ma dla nich dostępnych takich etatów, jedyną możliwością pozostaje przejście w stan spoczynku – podkreśliła ABC News.

Według urzędników, na wniosek Pentagonu Donahue złożył dokumenty dotyczące przejścia na emeryturę. Ceremonia przekazania dowództwa odbędzie się 2 lipca w Niemczech. Jak przedstawiciel amerykańskich władz poinformował telewizję ABC News, docelowo następcą Donahue ma zostać trzygwiazdkowy generał Kevin Admiral, który obecnie dowodzi III Korpusem Pancernym Armii USA.