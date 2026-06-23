Biuro Zarządzania i Budżetu przy Białym Domu (The White House Office of Management and Budget) nie złożyło jeszcze formalnej prośby do Kongresu o dodatkowe środki, ale – jak podaje AP – sekretarz obrony Pete Hegseth odbywa już rozmowy na Kapitolu w tej sprawie. Jeden z jego zastępców miał informować senatorów o tym, że Pentagon będzie prosił o dodatkowe środki już w ubiegłym tygodniu – podaje AP, powołując się na dwa źródła znające kulisy tych rozmów.

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Pentagon poprosi o 80 miliardów dolarów, by uzupełnić zapasy amunicji

AP przypomina, że w przyszłym roku budżetowym Pentagon chce powiększenia swojego budżetu o blisko 50 proc., do poziomu 1,5 mld dolarów. Hegseth na spotkaniu ministrów obrony państw NATO mówił, że środki te posłużą stworzeniu „arsenału wolności”.

Tymczasem w Kongresie panuje dość duży sceptycyzm co do warunków wstępnego porozumienia kończącego wojnę, jakie administracja Donalda Trumpa zawarła z Iranem. 80 miliardów dolarów (niemal 300 mld złotych, to więcej niż wynosi roczny budżet Polski na obronność – w 2026 r.).

Przedstawiciel republikańskiej większości w Senacie John Thune przyznał, że spodziewa się wniosku o przyznanie dodatkowych środków przez Pentagon w związku z kosztami wojny. Jak dodał, gdy taki wniosek się pojawi, zostanie „przepracowany”. – Zobaczymy, jak rozkładają się głosy – dodał.

– Musimy upewnić się, że zrobimy wszystko, co możemy, aby uzupełnić i odbudować zapasy amunicji, które zostały uszczuplone – nie tylko wskutek tego, co stało się z Iranem, ale i wcześniej – mówił Thune, co może stanowić nawiązanie do wsparcia udzielanego przez USA Ukrainie.

O dodatkowych środkach dla Pentagonu z kilkoma senatorami w ubiegłym tygodniu miał rozmawiać Stephen Feinberg, podsekretarz obrony. Wniosek w sprawie dodatkowych 80 mld dolarów miał już trafić do Biura Zarządzania i Budżetu przy Białym Domu.

1,5 bln Takiego budżetu (w dolarach) chce Pentagon w przyszłym roku budżetowym

Pete Hegseth i Departament Obrony nie mogą być jednak pewni, że Kongres przychyli się do tego wniosku. – Wydajecie ciężko zarobione pieniądze podatników na wojnę, której wielu zdecydowanie się sprzeciwia – usłyszał sekretarz obrony w ubiegłym miesiącu od senator Patty Murray z Partii Demokratycznej.

Pete Hegseth pytał senatorów: Jaki byłby koszt pozyskania przez Iran broni atomowej?

80 miliardów dolarów, o które ma poprosić Pentagon, to znacznie więcej niż wynosiły szacunki dotyczące kosztów wojny przedstawione przez Hegsetha podczas wysłuchania w Kongresie w ubiegłym miesiącu (sekretarz obrony mówił wówczas o 29 miliardach dolarów). Większość dodatkowych środków miałoby zostać przeznaczonych na uzupełnienie zapasów amunicji, naprawę sprzętu wojskowego, ale też na pokrycie kosztów operacyjnych związanych z koniecznością utrzymania wojsk na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie to kwota znacznie niższa niż ta, przedstawiona przez Pentagon w momencie wybuchu wojny (wówczas szacowano, że będzie ona kosztować 200 mld dolarów, wstępne szacunki wskazywały, że tylko pierwszy tydzień wojny kosztował Pentagon 11,3 mld dolarów).

Senator Partii Demokratycznej Brian Schatz spodziewa się, że ostateczny koszt wojny z Iranem okaże się znacznie wyższy niż 80 miliardów dolarów. Z kolei senator Partii Republikańskiej Jim Banks twierdzi, że postrzega kwotę, o którą poprosi Pentagon, nie jako koszt wojny, lecz koszt uzupełnienia zapasów. – Przedstawię to w moim stanie jako inwestycję w naszą bazę przemysłową oraz przenoszenie produkcji zbrojeniowej do Indiany – powiedział w rozmowie z AP.

Hegseth, który 22 czerwca pojawił się w Kongresie, nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy.

W ubiegłym miesiącu, w czasie wysłuchania w Senacie, w kontekście kosztów wojny z Iranem Hegseth pytał retorycznie: „Jaki byłby (dla USA) koszt pozyskania przez Iran broni atomowej?”. Dodał, że decyzja Donalda Trumpa, by przeciwdziałać temu zagrożeniu wiązała się z kosztami.

Wstępne porozumienie zawarte przez USA z Iranem stanowi – w ósmym punkcie – że Islamska Republika Iranu potwierdza, że nie będzie pozyskiwać ani rozwijać broni jądrowej. Oficjalnie władze Iranu nigdy nie prezentowały jednak innego stanowiska, od zawsze przekonując, że program nuklearny rozwijany przez Teheran ma charakter pokojowy i cywilny.