Firma poinformowała o pożarze w poście zamieszczonym na komunikatorze Telegram, ale nie przekazała żadnych szczegółów dotyczących ataku.

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W nocy rosyjska obrona przeciwlotnicza strąciła 203 drony

Jekaterynburg, znajdujący się po wschodniej stronie Uralu, tj. w azjatyckiej części Rosji, od granicy z Ukrainą oddalony jest o ponad 2000 km w linii prostej.

Rosjanie przekazują, że w wyniku ataku nikt nie ucierpiał. Zaatakowane centrum zostało ewakuowane.

Ministerstwo Obrony Rosji podało, że w nocy rosyjska obrona przeciwlotnicza strąciła 203 drony. Drony były strącane nad obwodami: biełgorodzkim, briańskim, wołgogradzkim, woroneskim, kałuskim, kurskim, lipieckim, niżnowogrodzkim, rostowskim, riazańskim, saratowskim, swierdłowskim, tulskim, permskim, Krajem Krasnodarskim, okupowanym Krymem, Tatarstanem, Baszkirią i Morzem Czarnym.

Wildberries od tygodni na celowniku Ukrainy

Od pierwszej połowy lipca ciesząca się ogromną popularnością wśród Rosjan platforma Wildberries była celem ponad 10 ukraińskich ataków na swoje magazyny i centra logistyczne w Rosji i na okupowanym Krymie. Rosyjskie małe i większe przedsiębiorstwa sprzedają na platformie szeroki asortyment towarów od małego sprzętu gospodarstwa domowego po samochody, a nawet traktory. Wiele firm w Rosji opiera swoje przychody na handlu z ogłoszeń na stronie platformy. Pozycja Wildberries w Rosji jest często porównywana do amerykańskiego Amazona.

Jak Ukraina uzasadnia ataki na centra Wildberries

Ukraina stoi na stanowisku, że obiekty firm e-commerce są uzasadnionymi celami wojskowymi, ponieważ służą do zaopatrywania rosyjskiej armii na froncie.

W lipcu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że wielkie obiekty logistyczne i magazyny są atakowane ze względu na wykorzystywanie ich do dostarczania objętych sankcjami komponentów do produkcji dronów i sprzętu nawigacyjnego.