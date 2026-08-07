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40 dni Zełenskiego i odwet Putina. Rosja szykuje kampanię zimową

Pod koniec czerwca prezydent Ukrainy ogłosił 40-dniową kampanię „wpływania na Rosję”. Teraz lider Rosji się mści.

Publikacja: 07.08.2026 04:30

40 dni Zełenskiego i odwet Putina. Rosja szykuje kampanię zimową

Foto: REUTERS/Stringer

Andrzej Łomanowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie cele stały za 40-dniową kampanią Ukrainy i dlaczego uderzono w rosyjskie rafinerie oraz huby logistyczne.
  • Jak wygląda taktyka „symetrycznej odpowiedzi” Kremla i jak wpływa ona na ukraińską infrastrukturę cywilną.
  • Dlaczego ataki na popularną platformę e-commerce miały osłabić rosyjski biznes i wpłynąć na nastroje społeczne.
  • Które strategiczne słabości obu stron mogą zadecydować o losach zimowej fazy wojny.
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Kijów blokuje rosyjski handel ropą naftową na Morzu Czarnym, Moskwa niszczy kompleksy portowe Odessy. Ukraińcy bombardują rosyjskie rafinerie, Rosjanie masowo atakują ukraińskie stacje benzynowe. W odpowiedzi na ukraińską kampanię przeciw magazynom internetowej platformy Wildberries Kreml chaotycznie bombarduje ukraińską stolicę.

–  Rosja zniszczyła huby logistyczne i magazyny internetowych platform handlowych, terminale Nowoj Poszty, jedną z największych w Ukrainie fabryk płytek ceramicznych, ogromny kompleks szklarni kwiatowych – wylicza jeden z ukraińskich wojskowych, co ostatnio zniszczyła Rosja w Kijowie.

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