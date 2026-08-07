Kijów blokuje rosyjski handel ropą naftową na Morzu Czarnym, Moskwa niszczy kompleksy portowe Odessy. Ukraińcy bombardują rosyjskie rafinerie, Rosjanie masowo atakują ukraińskie stacje benzynowe. W odpowiedzi na ukraińską kampanię przeciw magazynom internetowej platformy Wildberries Kreml chaotycznie bombarduje ukraińską stolicę.

– Rosja zniszczyła huby logistyczne i magazyny internetowych platform handlowych, terminale Nowoj Poszty, jedną z największych w Ukrainie fabryk płytek ceramicznych, ogromny kompleks szklarni kwiatowych – wylicza jeden z ukraińskich wojskowych, co ostatnio zniszczyła Rosja w Kijowie.