Kijów blokuje rosyjski handel ropą naftową na Morzu Czarnym,
Moskwa niszczy kompleksy portowe Odessy. Ukraińcy bombardują rosyjskie
rafinerie, Rosjanie masowo atakują ukraińskie stacje benzynowe. W odpowiedzi na
ukraińską kampanię przeciw magazynom internetowej platformy Wildberries Kreml
chaotycznie bombarduje ukraińską stolicę.
– Rosja zniszczyła huby logistyczne i magazyny internetowych
platform handlowych, terminale Nowoj Poszty, jedną z największych w Ukrainie
fabryk płytek ceramicznych, ogromny kompleks szklarni kwiatowych – wylicza
jeden z ukraińskich wojskowych, co ostatnio zniszczyła Rosja w Kijowie.