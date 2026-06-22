Pierwsza runda rozmów toczyła się w napiętej atmosferze. Iran ogłosił w weekend, że ponownie zamknął cieśninę Ormuz w związku ze złamaniem zasad zawieszenia broni przez Izrael w Libanie. Z kolei Donald Trump groził wznowieniem ataków na Iran.

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Z oświadczenia wydanego przez Katar i Pakistan, kraje pełniące role mediatorów w negocjacjach USA–Iran wynika, że do końca tygodnia w szwajcarskim kurorcie Buergenstock prowadzone będą techniczne rozmowy między przedstawicielami USA a Iranu. Oświadczenie opublikowało MSZ Kataru.

Zwaśnione strony miały uzgodnić mechanizm zakończenia walk w Libanie i uruchomienie kanału komunikacji, który ma pomóc w zapewnieniu bezpiecznej żeglugi statków przez cieśninę Ormuz – czytamy w oświadczeniu.

Szef MSZ Iranu pisze o tym, co udało się osiągnąć Teheranowi w czasie pierwszej rundy negocjacji z USA

W negocjacjach z delegacją irańską brał udział, ze strony USA, wiceprezydent J.D. Vance. Rozmowy rozpoczęły się w niedzielę i zakończyły w poniedziałek nad ranem. Podstawą do rozpoczęcia negocjacji było wstępne porozumienie kończące wojnę USA i Izraela z Iranem, które Donald Trump podpisał w ubiegłym tygodniu w Wersalu. Zgodnie z warunkami porozumienia jego podpisanie oznaczało rozpoczęcie 60-dniowego okresu negocjacji, który ma zakończyć się zawarciem kompleksowej umowy.

We wpisie umieszczonym w mediach społecznościowych szef MSZ Iranu Abbas Araghchi napisał, że negocjacje w Szwajcarii przyniosły „znaczny postęp na drodze do zakończenia wojny w Libanie”. „Zniesiono ograniczenia dotyczące eksportu ropy i produktów petrochemicznych, zniesiono blokadę (irańskich portów przez USA – red.), odblokowano część zamrożonych aktywów oraz uruchomiono szeroko zakrojony plan odbudowy i rozwoju Iranu” – wyliczał szef irańskiej dyplomacji. Ze wstępnego porozumienia USA–Iran wynikało, że na czas negocjacji Iran będzie mógł swobodnie handlować ropą, która wcześniej była objęta sankcjami USA.

Przed rozpoczęciem rozmów w Szwajcarii Donald Trump miał grozić przedstawicielom Teheranu, że „nie będą mieć kraju”, jeśli ponownie zamkną cieśninę Ormuz. Wcześniej miał grozić przejęciem cieśniny Ormuz przez USA i rozpoczęciem pobierania opłat za korzystanie z niej przez Waszyngton – wynika z informacji Fox News.

Tankowce w cieśninie Ormuz Foto: PAP

Irańska półoficjalna agencja Tasnim, powołując się na źródło znające kulisy negocjacji podała, że po tych groźbach irańska delegacja uczestnicząca w negocjacjach w Szwajcarii odmówiła powrotu do pomieszczenia, w którym prowadzone były rozmowy. Od tego czasu rozmowy toczyły się za pośrednictwem mediatorów z Pakistanu i Kataru – wynika z informacji przekazywanych przez Tasnim.

Źródło, na które powołuje się agencja twierdzi, że Irańczycy przekazali Amerykanom, iż rozpoczęcie negocjacji na temat irańskiego programu nuklearnego wymaga realizacji postanowień wstępnego porozumienia w zakresie odmrożenia zamrożonych aktywów Iranu i umożliwienia swobodnego handlu ropą przez Teheran.

Inaczej przebieg negocjacji przedstawia amerykański dyplomata, na którego powołuje się Reuters. – Irańczycy nigdy nie opuścili (pomieszczenia, w którym toczyły się negocjacje) – przekonywał. – Rozmawialiśmy o cieśninie, Libanie, sprawach nuklearnych i szczegółach wdrożenia wstępnego porozumienia.

Sytuacja w Libanie zagraża porozumieniu USA–Iran. Ropa drożeje po zamknięciu cieśniny Ormuz

Zagrożeniem dla porozumienia USA–Iran jest sytuacja w Libanie, gdzie Izrael od 3 marca prowadzi operację militarną przeciwko Hezbollahowi. Iran oskarża USA, że te nie są w stanie wypełnić zobowiązań dotyczących wstrzymania walk na wszystkich frontach, w tym w Libanie. To właśnie dlatego w weekend Iran oświadczył, że ponownie zamyka cieśninę Ormuz i poinformował, że w związku z zaistniałą sytuacją rozmowy w Szwajcarii nie będą dotyczyć kwestii irańskiego programu nuklearnego.

Cieśnina Ormuz Foto: PAP

W czasie rozmów delegacji USA i Iranu w Szwajcarii stojący na czele amerykańskiej delegacji J.D. Vance miał umniejszać znaczenie sytuacji w Libanie podkreślając, że udało się osiągnąć postęp na drodze do zakończenia walk w tym kraju. – W takich kwestiach jest zawsze trochę bałaganu – mówił.

Jeden z amerykańskich dyplomatów informował w niedzielę, późnym wieczorem, że rozmowy z Iranem służyły m.in. „wyjaśnieniu części sygnałów z Iranu dotyczących cieśniny Ormuz i wypracowaniu mechanizmów zapobiegania incydentom, aby zapewnić jej pełną drożność dla żeglugi”.

Wcześniej USA kwestionowały fakt ponownego zamknięcia cieśniny przez Iran, ale dane o żegludze na tym szlaku wodnym wskazywały na istotną zmianę sytuacji – w sobotę cieśninę Ormuz pokonało 26 statków, w niedzielę – tylko pięć (tak wynika z danych Kpler, firmy analitycznej dostarczającej informacji m.in. o ruchu statków). Irańska agencja Fars, powołując się na źródło wojskowe podała w niedzielę, że Teheran przestał wydawać nowe pozwolenia na żeglugę przez cieśninę.

W związku z informacjami o zamknięciu cieśniny Ormuz cena baryłki ropy Brent wzrosła po północy w poniedziałek o ponad dolara – do poziomu 81,66 dol. za baryłkę.