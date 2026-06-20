Dowództwo wojskowe Iranu poinformowało, że zamknie Cieśninę Ormuz, powołując się na trwające naruszenia zawieszenia broni przez Izrael w Libanie oraz niewdrożenie przez Stany Zjednoczone pierwszego punktu wstępnego porozumienia mającego zakończyć wojnę – podały w sobotę irańskie media państwowe.

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„Wobec działania Stanów Zjednoczonych w złej wierze i wyraźnego naruszenia zobowiązań poprzez niezrealizowanie pierwszego artykułu memorandum kończącego wojnę, a także w odpowiedzi na ciągłe naruszanie zawieszenia broni przez reżim syjonistyczny w południowym Libanie, niniejszym ogłaszamy, że Cieśnina Ormuz zostanie zamknięta dla ruchu statków” – przekazało centralne dowództwo wojskowe Iranu, Khatam al-Anbiya.

JD Vance wybiera się do Szwajcarii na rozmowy z Iranem

Wiceprezydent USA JD Vance poinformował, że planuje udać się do Szwajcarii na rozmowy z Iranem.

– Spodziewam się, że wyjadę w ciągu najbliższych kilku dni, ale to zawsze delikatna kwestia związana z koordynacją i protokołem dyplomatycznym – powiedział w rozmowie z Fox News. – Muszę przyznać, że nie do końca rozumiem te wszystkie zasady. Nigdy szczególnie nie interesowałem się protokołem dyplomatycznym – dodał.

Wiceprezydent potwierdził również, że zięć prezydenta USA Donald Trump, Jared Kushner, oraz specjalny wysłannik USA na Bliski Wschód Steve Witkoff przebywają już w Szwajcarii.

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– Planujemy rozpoczęcie rozmów, gdy na miejsce dotrą przedstawiciele rządu Iranu, a także delegacje z Kataru i Pakistanu. Może to nastąpić już jutro, choć takie kwestie zawsze pozostają dynamiczne – powiedział Vance.

Jak dodał, Kushner i Witkoff od kilku godzin pracują na miejscu nad technicznymi aspektami negocjacji.

Również Iran poinformował, że w najbliższym czasie wyśle delegację do Szwajcarii na rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi – podała półoficjalna agencja Fars, powołując się na irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

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Jak przekazał rzecznik MSZ Esmaeil Baghaei, irańska delegacja będzie kontynuować negocjacje i domagać się realizacji zobowiązań przez drugą stronę.

– Pozostaliśmy wierni naszym zobowiązaniom, a druga strona musi doprowadzić do tego, by izraelski reżim zaprzestał ataków na Liban – powiedział Baghaei, cytowany przez Fars.

Rzecznik irańskiego MSZ zaznaczył również, że jeśli Stany Zjednoczone uchylą się od realizacji swoich zobowiązań, Iran podejmie odpowiednie działania.

Baghaei poinformował także, że zaplanowana wcześniej podróż irańskiej delegacji do Szwajcarii została przełożona. Jak podała półoficjalna agencja Tasnim, powodem było podpisanie porozumienia między USA a Iranem w formie cyfrowej, przez co spotkanie straciło pilny charakter operacyjny.

Cieśnina Ormuz zablokowana przez Iran

Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych szlaków transportowych świata. Przed wybuchem wojny przez tę drogę wodną przepływało około 20 proc. globalnych dostaw ropy naftowej, co czyni ją kluczowym punktem dla światowego rynku energii.

Po amerykańsko–izraelskich atakach na Iran w lutym Teheran skutecznie zablokował cieśninę, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen ropy na światowych rynkach.

Sytuacja zaczęła się stabilizować na początku tego tygodnia, gdy Stany Zjednoczone i Iran podpisały memorandum ustaleń (MOU), którego celem było zakończenie działań wojennych i ponowne otwarcie cieśniny. Jednak perspektywy utrzymania porozumienia zostały podważone przez trwającą kampanię militarną Izraela w Libanie.

Zgodnie z 14–punktowym memorandum, jednym z kluczowych założeń było „natychmiastowe i trwałe zakończenie operacji wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie” – wynika z komunikatu opublikowanego przez wysokiego rangą przedstawiciela administracji USA.