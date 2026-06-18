Według rozmówców AP, Witkoff poinformował kierownictwo Kongresu oraz członków komisji zajmujących się bezpieczeństwem narodowym, że wstępne porozumienie zawarte między USA a Iranem nie zawierało żadnych dodatkowych, tajnych ustaleń.

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Witkoff przekazał podczas zamkniętego briefingu dla kongresmenów, że władze w Teheranie zaproszą MAEA do przeprowadzenia inspekcji i rozpoczęcia prac nad ustaleniem lokalizacji irańskiego wzbogaconego uranu – napisała Associated Press, powołując się na dwie osoby, znające przebieg briefingu.

Umowa USA z Iranem

Umowa z Iranem, podpisana w środę przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa – zgodnie z informacjami opublikowanymi przez oba kraje – wzywa Teheran do zmniejszenia zapasów wysoko wzbogaconego uranu i otwarcia Cieśniny Ormuz bez opłat na dwa miesiące. Stany Zjednoczone ze swojej strony zniosą sankcje wobec Iranu – co stanowi istotne ustępstwo, które natychmiast umożliwi Iranowi swobodną sprzedaż ropy naftowej – i zniosą blokadę morską irańskich portów.

Jednocześnie miała miejsce korespondencja między Iranem a MAEA zawierająca zaproszenie dla tej instytucji. Według Witkoffa list do dyrektora generalnego MAEA Rafaela Grossiego miałby umożliwić przyjazd amerykańskich inspektorów nuklearnych do Teheranu.

Memorandum, podpisane w środę przez prezydentów USA Donalda Trumpa i Iranu Masuda Pezeszkiana, przewiduje m.in. rozcieńczenie wzbogaconego przez Iran uranu w zamian za zniesienie sankcji międzynarodowych na Teheran. –Jest to bardzo skomplikowana operacja, co dla nikogo nie jest tajemnicą. Musimy więc być bardzo precyzyjni w szczegółach – powiedział w czwartek szef MAEA Rafael Grossi, dodając, że rozmowy zależą od „woli politycznej obu stron”.

Wyraził też zadowolenie z osiągniętego porozumienia. – Dobrze, że jest to memorandum. Teraz zaczynają się prace techniczne – oznajmił Grossi w Genewie, dodając, że przedstawiciele MAEA muszą zasiąść do rozmów w sprawie dalszych kroków ze swymi kolegami z USA i Iranu.