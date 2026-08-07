Umowa została podpisana w Mekce, świętym mieście muzułmanów. Według wyznawców islamu jest to miejsce przyjścia na świat proroka Mahometa. Obecnie jest to miejsce pielgrzymek muzułmanów z całego świata – każdy muzułmanin, jeśli jest do tego zdolny, powinien odbyć pielgrzymkę do Mekki (hadżdż).

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Porozumienie ma na celu wzmocnienie kolektywnego odstraszania wobec wszelkich aktów agresji. Umowa stanowi, że atak przeciwko jednemu z trzech państw będzie traktowany jako atak na wszystkie trzy kraje.

Nie ujawniono szczegółów zobowiązań, jakie przyjęły na siebie państwa, które podpisały porozumienie w Mekce. Umowa – według wydanego oświadczenia – ma wzmocnić bezpieczeństwo i promować pokój i stabilność w regionie. Umowa ma mieć też charakter „czysto defensywny” - zapewnił przedstawiciel tureckich władz. Umowa nie jest też - jak zapewnił ten sam rozmówca Reutera – wymierzona w żadne konkretne państwo.

Umowa o współpracy obronnej zawierana między Turcją, Pakistanem a Arabią Saudyjską była negocjowana od roku

Zacieśnienie współpracy wojskowej między sunnickimi państwami, blisko współpracującymi z USA, dochodzi w momencie poważnego kryzysu na Bliskim Wschodzie wywołanego atakiem USA i Izraela na Iran. Pakistan podjął się roli mediatora między USA a Iranem, z kolei Arabia Saudyjska była celem ataków odwetowych Iranu, ostatnio jest też atakowana przez jemeńskich rebeliantów Huti, wspieranych przez Iran.

6 sierpnia do Arabii Saudyjskiej przyleciał premier Pakistanu Shehbaz Sharif, któremu towarzyszy marszałek Asim Munir, głównodowodzący pakistańskiej armii. 7 sierpnia do Arabii Saudyjskiej przyleciał prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Spotkali się oni z saudyjskim następcą tronu Muhammadem ibn Salmanem.

Porozumienie obronne między trzema sunnickimi państwami zostało podpisane po blisko roku negocjacji, o których agencja Reutera informowała już w styczniu. Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan mówił wówczas, że Ankara chciałaby stworzyć „szerszą, regionalną platformę bezpieczeństwa”, która miałaby służyć współpracy i stabilizacji sytuacji w regionie.

Arabia Saudyjska od dekad współpracuje w zakresie obronności z Pakistanem

Arabia Saudyjska zawarła już wcześniej pakt obronny z Pakistanem, który stanowi, iż atak na jedno państwo jest traktowany jako atak na oba i obejmuje „wszystkie środki wojskowe”.

Pakistan od dziesięcioleci współpracuje z Arabią Saudyjską w zakresie szkolenia armii i pomocy technologicznej saudyjskim Siłom Zbrojnym. W 2023 roku Rijad zdecydował się na zakup tureckich dronów. Turcja informowała wówczas, że wartość tego kontraktu jest rekordowa.

W maju Reuters informował, że Pakistan wysłał do Arabii Saudyjskiej 8 tysięcy żołnierzy, myśliwce, drony i zestawy obrony przeciwlotniczej w ramach współpracy obronnej. Pakistan podjął też negocjacje z Kuwejtem ws. poszerzenia paktu obronnego z Arabią Saudyjską, w zamian za współpracę w dziedzinie energetyki i inwestycje w Pakistanie – informował w lipcu Reuters.