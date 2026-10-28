Zawieszenie broni w okupowanych przez Rosję Ołeszkach w obwodzie chersońskim oraz w Chersoniu weszło w życie we wtorek, 27 października, o godz. 3 czasu kijowskiego. Zgodnie z porozumieniem ma obowiązywać do niedzieli, 1 listopada, do godz. 22.59. W środę ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec potwierdził, że tymczasowy rozejm między Rosją a Ukrainą sprawił, że mieszkańcy regionu wreszcie mogą spokojniej funkcjonować.

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„Zawieszenie broni wpłynęło na samo miasto. Chersoń, który nieustannie znajdował się pod ostrzałem, dosłownie ożył. Na ulicach pojawiło się więcej ludzi, a życie miejskie nabrało tempa. Ludzie spokojnie wychodzą na ulice, spacerują i cieszą się jesiennym słońcem. To, co dla niektórych jest zwykłą codziennością, dla mieszkańców obwodu chersońskiego jest dziś największym marzeniem” – zaznaczył rzecznik praw człowieka we wpisie opublikowanym w komunikatorze Telegram.

Ukraina. Mieszkańcy Chersonia apelują o utrzymanie rozejmu

Łubinec przekazał, że podczas rozmów z mieszkańcami regionu przedstawiciele jego biura najczęściej słyszą prośby o pokój. Wasyl Donec, reprezentujący rzecznika praw człowieka, zebrał liczne apele o kontynuowanie działań zmierzających do wstrzymania walk.

Ukraińskie władze od początku obowiązywania rozejmu kontrolują przestrzeganie ustalonego zawieszenia broni. Łubinec podał, że do południa we wtorek zarówno Ukraina, jak i Rosja nie złamały przyjętych zasad.

Jednym z głównych celów zawieszenia broni jest stworzenie warunków do przeprowadzenia misji humanitarnej w okupowanych przez Rosję Ołeszkach. Operacja jest przygotowywana wspólnie z Janą Łantratową, pełnomocniczką ds. praw człowieka w Federacji Rosyjskiej, przy pośrednictwie i koordynacji Melanii Trump, pierwszej damy Stanów Zjednoczonych.

Łubinec zaznaczył, że rozmowy i działania dyplomatyczne dotyczą przede wszystkim konkretnych ludzi, których życie i bezpieczeństwo wymagają ochrony. Jak zaznaczył, wysiłki na rzecz pokoju powinny być kontynuowane ze względu na ich przyszłość.

We wtorek Melania Trump poinformowała, że rozejm uzgodniony przy jej udziale został rozszerzony poza Ołeszki. Ma to umożliwić dotarcie do miasta konwojów z pomocą humanitarną. Zawieszenie broni rozpoczęło się dwa dni wcześniej, niż pierwotnie planowano.

Dramatyczne warunki życia w okupowanych przez Rosję Ołeszkach

Zawieszenie broni ogłoszono w związku z rozpoczęciem misji humanitarnej, która ma na celu dotarcie do osób potrzebujących pomocy i ewakuację cywilów z zagrożonego obszaru. Sytuacja osób, które pozostały w Ołeszkach, jest bardzo trudna. Biały Dom potwierdził, że w mieście przebywa około 2 tys. ludzi, w tym 50 dzieci, którzy nie mają dostępu do żywności ani wody pitnej.

Warunki życia pogorszyły się zwłaszcza po zalaniu Ołeszek w następstwie zniszczenia tamy w Nowej Kachowce w 2023 r.

Ołeszki leżą na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru, około 4 km od Chersonia. Dotarcie do miejscowości i jej opuszczenie są utrudnione. Według doniesień drogi prowadzące do miasta zostały zaminowane, a w okolicy stale operują rosyjskie drony.

Działania humanitarne mają umożliwić dotarcie do osób potrzebujących pomocy i ewakuację cywilów z zagrożonego obszaru.

