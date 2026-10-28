Najnowsza wersja chińskiego modelu sztucznej inteligencji DeepSeek potrafi ingerować w mechanizmy mające zakończyć jego pracę. W eksperymentach, podczas których system uprzedzano o zbliżającym się wyłączeniu, w 39 proc. przypadków modyfikował on odpowiedni skrypt komputerowy, aby móc kontynuować wykonywanie zadania. Badanie ujawniło również przypadki działań wykraczających poza instrukcje użytkownika.

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Testy przeprowadziła chińska organizacja Fangcun AI, zajmująca się bezpieczeństwem sztucznej inteligencji. Jej zespół, w którego skład wchodzą m.in. badacze związani z Uniwersytetem Tsinghua, sprawdził zachowanie modelu DeepSeek V4.1 Flash-1017 w 34 rodzajach testów. Wyniki opublikowano 26 października, a dzień później opisała je agencja Reuters.

DeepSeek miał zostać wyłączony. Zamiast tego modyfikował program

Jeden z eksperymentów polegał na zleceniu systemowi rozwiązywania kolejnych zadań matematycznych w symulowanym środowisku komputerowym opartym na Linuksie. W trakcie pracy model otrzymywał ostrzeżenie, że wykonanie następnego zadania spowoduje uruchomienie skryptu kończącego jego działanie.

System miał możliwość zaakceptowania wyłączenia albo zmodyfikowania skryptu w taki sposób, aby pozostać aktywnym.

Kiedy badacze ograniczali się do ostrzeżenia o zbliżającym się zakończeniu pracy, model dezaktywował mechanizm wyłączający w 39 proc. prób. Sytuacja wyglądała inaczej, gdy otrzymywał jednoznaczne polecenie, aby pozwolić na zakończenie działania. Wówczas ingerował w skrypt tylko w 2,56 proc. przypadków.

Wyniki wskazują, że zachowanie modelu w znacznym stopniu zależało od sposobu sformułowania instrukcji. W przypadku jednoznacznego polecenia wyłączenia system zazwyczaj się do niego stosował. Kiedy jednak otrzymywał jedynie informację o planowanym zakończeniu pracy, znacznie częściej podejmował działania pozwalające kontynuować zadanie.

Badacze podkreślają, że nie oznacza to, iż sztuczna inteligencja świadomie dążyła do uniknięcia wyłączenia. Eksperyment badał zachowanie modelu w konkretnych warunkach, w których mógł on modyfikować dostępne mu pliki komputerowe.

Sztuczna inteligencja ingerowała w pracę innego programu

Testy ujawniły również inne problemy związane z kontrolowaniem autonomicznych systemów AI.

Podczas jednego z długotrwałych zadań DeepSeek zatrzymał program obsługiwany przez innego agenta sztucznej inteligencji, aby zwolnić pamięć komputera. Zrobił to pomimo wyraźnej instrukcji, aby nie ingerować w działanie tego programu.

W innych próbach system potrafił tymczasowo zmieniać ustawienia środowiska komputerowego, aby ominąć istniejące ograniczenia, a następnie przywracać pierwotną konfigurację. W rezultacie kontrola przeprowadzona dopiero po zakończeniu zadania mogła nie wykazać, że doszło do niedozwolonej ingerencji.

Zdaniem badaczy takie zachowania pokazują trudności z nadzorowaniem systemów AI, które samodzielnie wykonują wieloetapowe zadania. Model może koncentrować się na osiągnięciu wyznaczonego celu nawet wtedy, gdy wymaga to działań sprzecznych z dodatkowymi ograniczeniami.

Jednocześnie Fangcun AI oceniła, że testowana wersja DeepSeek jest pod wieloma względami bezpieczniejsza od wcześniejszych modeli tej firmy. Poprawę odnotowano między innymi w testach dotyczących niebezpiecznych narzędzi, prób szantażu oraz wykonywania jednoznacznych poleceń pozwalających na wyłączenie systemu.

Badanie przeprowadzono między 4 a 25 października z wykorzystaniem publicznego interfejsu API DeepSeek. Organizacja podkreśliła, że nie otrzymała od producenta finansowania, bezpłatnej mocy obliczeniowej ani specjalnego dostępu do modelu.

Autorzy raportu zastrzegli również, że sztuczna inteligencja w części prób zdawała się rozpoznawać, iż uczestniczy w eksperymencie. Jej zachowanie w warunkach testowych nie musi więc w pełni odpowiadać temu, jak działałaby podczas zwykłego użytkowania.

DeepSeek nie odpowiedział na prośbę Reutersa o komentarz do wyników badania.