Materiał powstał we współpracy z Budimex SA
Akcjonariusz posiadający 100 akcji Budimeksu i uprawniony do wszystkich dywidend wypłacanych w latach 2023–2026 otrzymał łącznie 11 153 zł brutto. W samym 2026 r. wypłata wyniosła 32,42 zł na akcję, czyli w sumie 828 mln zł. Był to 18. rok z rzędu, w którym spółka podzieliła się zyskiem.
Dywidendy dodatkowo podnoszą stopę zwrotu z inwestycji w akcje, a ta – w przypadku Budimeksu – jest wysoka. Tylko w ciągu ostatniej dekady akcje podrożały ponadtrzykrotnie.
Historia Budimeksu rozpoczęła się w 1968 r., a w 1995 r. spółka weszła na GPW. Ma już pozycję lidera polskiego budownictwa infrastrukturalnego i właśnie wchodzi w kolejny etap rozwoju.
Rosnąca skala biznesu to skutek kompetencji w najbardziej złożonych projektach – od kolei i tuneli po prace przy pierwszej elektrowni jądrowej i inwestycje w Port Polska. Istotne znaczenie ma także rosnąca działalność za granicą (m.in. w Niemczech, Czechach, na Słowacji czy Łotwie), która uniezależnia wyniki grupy od koniunktury na jednym rynku.
W przyszłość zarząd patrzy z optymizmem. Głównymi motorami rozwoju mają pozostać: napływ środków europejskich, inwestycje militarne i obronne oraz w nowe technologie, postępujący proces transformacji energetycznej i plany Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Za regularnymi wypłatami dywidendy przez Budimex stoją decyzje podejmowane jeszcze przed podpisaniem umowy. Model działania Budimeksu przeszedł już test kilku cykli koniunkturalnych: okresu boomu inwestycyjnego, spowolnień i gwałtownego wzrostu cen materiałów.
– Dywidenda nie jest dla nas dodatkiem do wyników, tylko konsekwencją sposobu, w jaki zarządzamy firmą. Wybieramy kontrakty, w których potrafimy kontrolować ryzyko, pilnujemy kosztów na każdym etapie realizacji i utrzymujemy silną pozycję gotówkową. Dzięki temu możemy jednocześnie inwestować w rozwój i dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, także wtedy, gdy rynek przechodzi trudniejsze okresy – mówi Artur Popko, prezes Budimeksu.
Na poprawę rentowności w 2025 r. wpływały m.in. dostosowanie portfela klientów w budownictwie kubaturowym, selektywne pozyskiwanie nowych projektów i zakończenie kontraktów o niższej rentowności. Wynikom sprzyjały również stabilniejsze ceny oraz dostępność materiałów i usług podwykonawców.
Przy przychodach grupy wynoszących 9,44 mld zł zysk operacyjny wzrósł z 744 mln zł do 892 mln zł. Marża operacyjna poprawiła się z 8,2 do 9,5 proc. Szersza perspektywa pokazuje, że rentowność zmienia się wraz z warunkami realizacji prac: w 2022 r. wynosiła 6,5 proc., a w 2023 r. – 7,9 proc. Dlatego spółka podkreśla, że wyniku jednego roku nie można traktować jako obietnicy na następne lata. Dla akcjonariusza liczy się zdolność ochrony rentowności przy zmianach cen, kosztów pracy i struktury zamówień.
Wartość kontraktów podpisanych przez grupę, wraz z aneksami, spadła z 12,5 mld zł w 2024 r. do 6,2 mld zł w 2025 r. Budimex podkreśla, że bieżące rezultaty pochodzą w dużej części ze starszych umów, a nowe zamówienia budują przyszłe przychody.
Na koniec czerwca 2026 r. portfel grupy wynosił 17,9 mld zł. Według spółki zabezpieczał prace na pozostałą część roku i większość następnego. Daje to podstawę do planowania, ale nie gwarantuje marży. O wartości portfela dla akcjonariuszy przesądzą warunki umów, przebieg budów i końcowe rozliczenia.
Przepływy operacyjne grupy wyniosły w 2025 r. około 719 mln zł wobec 547 mln zł rok wcześniej. Jednocześnie nakłady na rzeczowe aktywa trwałe wzrosły z 254 do 364 mln zł. Te liczby pozwalają ocenić, jak działalność dostarcza środków na inwestycje i wypłaty dla właścicieli.
Na koniec 2025 r. pozycja gotówkowa netto wynosiła 2,6 mld zł, a pół roku później – 1,2 mld zł. W pierwszym półroczu 2026 r. przepływy operacyjne były ujemne i wyniosły 464 mln zł; spółka wypłaciła też 828 mln zł dywidendy. Zarząd wskazywał sezonowy wzrost zaangażowania w kapitał obrotowy wraz z przyspieszaniem prac. Saldo gotówki trzeba więc analizować razem z rozliczeniami kontraktów i zobowiązaniami. Część środków będzie potrzebna na realizację już przyjętych zadań.
Polityka na lata obrotowe 2025–2030 zakłada dążenie zarządu do rekomendowania wypłaty 100 proc. jednostkowego zysku netto. Podstawą jest wynik samej spółki, a nie całej grupy. Dokument uwzględnia jednak potrzeby inwestycyjne, dostępność gotówki i bezpieczeństwo finansowania. Ostateczna decyzja należy oczywiście do walnego zgromadzenia. Dla akcjonariuszy oznacza to określony punkt wyjścia do oceny rekomendacji zarządu, a nie bezwarunkową obietnicę wypłaty.
Ma to znaczenie przy ekspansji zagranicznej i rozwoju nowych obszarów działalności. Inwestorzy będą oceniać, czy angażowany tam kapitał przynosi odpowiedni zwrot i jak wpływa na przyszłą zdolność do dzielenia się zyskiem.
Relacje inwestorskie pozwalają wyjaśniać te decyzje. Budimex organizuje spotkania wynikowe z zarządem, udostępnia prezentacje i nagrania. W kalendarzu wydarzeń znalazła się również CEE Capital Markets Conference w Londynie. Rynek może zestawiać komentarze zarządu z późniejszymi rezultatami.
Przykładem jest wyjaśnienie spadku rentowności segmentu budowlanego w pierwszym półroczu 2026 r. Zarząd wskazał wpływ mroźnej zimy, a także poprawę marży w drugim kwartale. Takie informacje pomagają inwestorom oceniać przyczyny zmian wyników i weryfikować oczekiwania dotyczące następnych okresów.
Historia dywidend to dla Budimeksu mocny argument w rozmowie z rynkiem. Nowe kontrakty i inwestycje, w tym projekty w energetyce, w Porcie Polska i na rynkach zagranicznych, tworzą podstawy do dalszego wzrostu zysków i gotówki, którą spółka może reinwestować albo przekazywać akcjonariuszom.
O tym, że inwestorzy doceniają stabilne marże, wysoką dywidendę i dobrą komunikację z rynkiem, świadczą m.in. dobre noty, jakie dostaje Budimex w corocznym badaniu relacji inwestorskich realizowanym przez „Parkiet”.
Materiał powstał we współpracy z Budimex SA
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