Spółka Centralny Port Komunikacyjny, realizująca projekt Port Polska, poinformowała w środę, że rozstrzygnęła postępowania dotyczące budowy dróg wokół planowanego portu lotniczego w Baranowie. Prace podzielono na trzy kontrakty obejmujące cztery odcinki dróg. Drogi te mają połączyć megalotnisko z istniejącą siecią drogową.

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Największe zadanie powierzono konsorcjum Mirbudu i spółki Kobylarnia. Firmy zbudują około 35 km trasy prowadzącej od węzła „CPK Wschód” do węzła „Baranów” na autostradzie A2. Wartość wybranej oferty wynosi przeszło 507 mln zł.

Drugi kontrakt zrealizuje Strabag. Obejmuje on budowę 22 km drogi po wschodniej stronie lotniska, na odcinku od rejonu miejscowości Kaski Centralne do węzła „CPK Wschód”. Oferta firmy opiewa na ponad 455 mln zł.

Trzecim wykonawcą będzie NDI, które odpowiadać ma za dwa odcinki. Pierwszy to około 23 km Północnej obwodnicy lotniska, łączącej zachodnią i wschodnią część układu drogowego. Drugi obejmuje około 12 km zachodniej obwodnicy wraz z przebudową fragmentu istniejącej drogi. Wartość kontraktu sięga ponad 364 mln zł.

Jak zaznaczyła spółka CPK, wybrane firmy będą musiały przygotować pełną dokumentację projektową, uzyskać niezbędne decyzje administracyjne, uzgodnienia i pozwolenia, a następnie zrealizować inwestycje oraz zdobyć pozwolenia na użytkowanie.

CPK: Budowa dróg, centralnego lotniska i Kolei Dużych Prędkości

Wyłoniono również inżyniera kontraktu. Została nim firma AYESA Polska, której zadaniem będzie nadzór nad przebiegiem prac, koordynacja działań oraz kontrola realizacji poszczególnych etapów inwestycji. Według spółki CPK taki model ma usprawnić prowadzenie kontraktów i zapewnić właściwy nadzór nad budową całego układu drogowego.

Budowa dróg jest częścią szerszego przedsięwzięcia Port Polska, obejmującego między innymi nowe centralne lotnisko między Warszawą a Łodzią oraz rozwój sieci Kolei Dużych Prędkości.

Zgodnie z planami budowa lotniska rozpocznie się jeszcze w 2026 r., a oddanie portu do użytku przewidziano na 2032 r. Do końca 2032 r. ma być również gotowy około 130-kilometrowy odcinek Kolei Dużych Prędkości między Warszawą a Łodzią. Kolejne fragmenty sieci, łączące Łódź z Poznaniem i Wrocławiem, mają zostać zrealizowane do 2035 r.