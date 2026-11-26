662 dni, czyli prawie dwa lata – tyle średnio trwa uzyskanie decyzji środowiskowej według drogowców (GDDKiA). Kolejarze (PKP PLK) podali wynik niemal identyczny – 660 dni. To liczby prezentowane podczas posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury, które jednak nie pokazują skali problemu.

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Spółka Metro Warszawskie, która działa w imieniu miasta, na decyzję czeka cztery lata, od 15 lipca 2022 r. Brak zgody środowiskowej wstrzymuje rozpoczęcie prac przy trzeciej linii metra. Władze lotniska w Krakowie na decyzję w sprawie budowy nowego pasa startowego czekały aż 10 lat, w międzyczasie wielokrotnie aktualizując dokumenty.

To wąskie gardło wielkich inwestycji

Z wniosków, które przeanalizowała „Rzeczpospolita”, wyłania się oczywisty wniosek: im bardziej skomplikowana inwestycja, tym dłuższy czas oczekiwania. Wąskim gardłem są Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska (RDOŚ), wojewódzkie organy oceniające wpływ inwestycji na środowisko. Jest ich 16, a każda obsługuje po kilka tysięcy spraw rocznie: od ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ), przez uzgadnianie warunków zabudowy i planów ogólnych, po ochronę rezerwatów.

Ze względu na różnice w metodologii i sposobie prezentacji danych w poszczególnych RDOŚ trudno wskazać dokładną liczbę tych spraw. Z naszych ostrożnych szacunków wynika, że łącznie chodzi o co najmniej 50 tys. spraw rocznie w całej Polsce.

Najbardziej skomplikowane są decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (nazywane też DŚU). Stara się o nie inwestor, który planuje przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Są to np. elektrownie, lotniska, drogi czy linie kolejowe. Krótko mówiąc: kosztowne, strategiczne projekty, których w najbliższych latach będzie coraz więcej.

Tylko warszawski oddział RDOŚ w ubiegłym roku prowadził 257 postępowań w sprawie wydania DŚU, ale rozstrzygnął jedynie 64. W niektórych oddziałach – co przyznają sami urzędnicy – na jedną osobę przypada aż 50 takich spraw rocznie. Biorąc pod uwagę, że każda obejmuje po 200–300 stron dokumentów, ich sprawne rozpatrzenie jest po prostu niemożliwe.

Foto: Tomasz Sitarski

– Podstawowy problem, o którym słyszymy, to niewydolność instytucji, jeśli chodzi o decyzje środowiskowe – mówi „Rzeczpospolitej” poseł Mirosław Suchoń (Centrum), przewodniczący sejmowej komisji infrastruktury. – Komisja wydała w tej sprawie dezyderat (postulat – red.), w którym prosimy premiera o wzmocnienie RDOŚ. Mamy ambitny program inwestycyjny, ale oddziały ochrony środowiska działają w formule sprzed lat. Nie są dostosowane do tego, by obsłużyć planowany zakres inwestycji – dodaje.

Suchoń lobbował w tej sprawie najpierw u minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski, a potem u ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Przyznaje, że konieczne jest po pierwsze zwiększenie liczby etatów, a po drugie ograniczenie procedur.

– W latach 2015–2023 to była katastrofa. Wydatki RDOŚ nie pokrywały bieżących potrzeb. Nam udało się wzmocnić oddziały, ale potrzebujemy teraz kolejnego wzmocnienia, bo inaczej planowanych wielkich inwestycji nie zrealizujemy w terminie – przyznaje poseł Suchoń.

Za mało pracowników, za dużo spraw. Strategiczne inwestycje muszą czekać w kolejce

Obecnie – jak dowiedziała się „Rzeczpospolita” – we wszystkich RDOŚ pracuje łącznie 1309 osób. Dwa lata temu było ich 1155. Wzmocnienie nastąpiło, ale nie rozwiązało problemów. Wciąż brakuje osób zajmujących się bieżącym rozpatrywaniem wniosków.

– Obecny proces poprawy poziomu zatrudnienia jest efektem starań o wyrównanie wcześniejszych braków. Wówczas nowe przepisy wchodziły w życie bez zapewnienia odpowiednich środków finansowych, pomimo, że nakładały nowe obowiązki – przekazuje nam Joanna Niedźwiecka, rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ), nadzorującej lokalne oddziały. Przyznaje, że nie przewidziano dodatkowych pieniędzy na wzrost zatrudnienia w regionach w związku z planowanymi dużymi inwestycjami strategicznymi, takimi jak elektrownia jądrowa czy Port Polska/CPK.

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W ministerstwach przygotowano natomiast specustawy, które miały sprawić, że najważniejsze inwestycje będą rozpatrywane szybciej – poza kolejnością. Nie zdaje to jednak egzaminu.

– Dochodzi do pewnego paradoksu, czyli kolejkowania tych uprzywilejowanych inwestycji w urzędach. Liczba specustaw uprzywilejowujących niektóre inwestycje jest tak duża, że na szczycie tej „górki” spraw znów robi się tłoczno – mówi nam Piotr Rachwalski, wiceprezes CPK.

„W regionie kumuluje się dziś wiele strategicznych przedsięwzięć: pierwsza elektrownia jądrowa, offshore, FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit, pływający terminal LNG – red.), inwestycje drogowe i kolejowe, sieci przesyłowe czy nowe źródła wytwórcze. Oznacza to jednoczesne prowadzenie wielu skomplikowanych postępowań administracyjnych i środowiskowych. Obciążenie administracji jest więc nieporównywalnie większe niż w innych regionach” – odpowiada nam biuro prasowe Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ).

Zaznacza jednak, że w przypadku PEJ zatory pojawiają się nie tylko w RDOŚ, ale także w GDOŚ, Państwowej Agencji Atomistyki czy Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Wszędzie tam – zdaniem firmy – konieczne jest zwiększenie liczby pracowników.

Czy będą pieniądze na nowych urzędników?

Z pozoru sytuacja wydaje się prosta: konieczne są nowe etaty w RDOŚ, żeby „udźwignąć” ciężar rozpoczynających się inwestycji kolejowych, energetycznych czy wojskowych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) w odpowiedzi na nasze pytania przyznaje, że zna te problemy. Widzi też potrzebę zwiększenia zatrudnienia i podniesienia płac kluczowych pracowników. Pojawia się jednak podstawowy problem – finansowanie.

„Potrzeby tych jednostek są zgłaszane podczas prac nad budżetem, przy czym możliwość zwiększenia zatrudnienia jest uzależniona od zapewnienia odpowiednich środków w budżecie państwa. [...] Podczas prac nad budżetem na 2027 rok MKiŚ zgłosiło potrzebę zapewnienia środków na 40 kolejnych etatów w RDOŚ w kwocie 7,346 mln zł. Możliwość ich sfinansowania zależy od decyzji podejmowanych w ramach prac nad budżetem państwa” – odpowiada biuro prasowe resortu klimatu i środowiska.

Pośrednim rozwiązaniem ma być przygotowywana reforma ustawy (UD224), która ma uzależnić wysokość opłaty skarbowej od rzeczywistego nakładu pracy urzędników. Zaproponowano mechanizm, w którym brane pod uwagę są: rodzaj przedsięwzięcia, jego lokalizacja oraz skala.

„Rozwiązanie to ma zapewnić, aby wysokość opłaty odpowiadała rzeczywistemu nakładowi pracy organów administracji publicznej oraz charakterystyce przedsięwzięcia, zakresowi jego oddziaływania oraz miejscu jego usytuowania, w postępowaniach związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” – pisze biuro prasowe MKiŚ.

Projekt reformy pokazano w grudniu ub.r., ale od kilku miesięcy tkwi na etapie opiniowania. Być może szybciej ze swoją propozycją wyjdzie jedna ze spółek – CPK, która zdaje sobie sprawę, że bez zmian legislacyjnych szereg planowanych przez nią inwestycji może zaliczyć spore opóźnienia.

– Pracujemy też nad propozycjami, które mogą usprawnić proces wydawania decyzji administracyjnych. Jedna z nich to wyższe opłaty dla dużych inwestycji, takich jak nasza. Jesteśmy też w stanie wesprzeć finansowo urzędy. Mogłyby one wtedy np. kupić lepszy sprzęt albo zatrudnić więcej urzędników weryfikujących dokumenty. Wolimy zamiast kilkuset złotych zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy, pod warunkiem, że te środki pójdą na zatrudnienie dodatkowych specjalistów w urzędach. To i tak tańsze niż płacenie firmom projektowym czy wykonawczym za tzw. gotowość, gdy nie ze swojej winy czekają z pracami z uwagi na przedłużające się procedury – tłumaczy wiceprezes Rachwalski.

Polskie Elektrownie Jądrowe zarysowują jeszcze szerszą perspektywę. Przedstawiciele spółki zwracają uwagę, że konieczne jest nie tylko zatrudnienie ekspertów, o których urzędy konkurują z rynkiem prywatnym, ale także zatrzymanie ich na dłużej, by nie stracić know-how przed budową np. kolejnych bloków jądrowych. Jedno jest pewne: bez wzmocnienia administracji środowiskowej planowane wielkie inwestycje energetyczne, kolejowe i lotniskowe będą narażone na opóźnienia. Scenariusz znany z warszawskiej linii M3 czy nowego pasa startowego w Krakowie może się powtórzyć.