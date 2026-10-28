Kolizja dwóch pociągów dużych predkości doprowadziła do wstrzymania ruchu na linii łączącej Madryt z południowym regionem Andaluzji – poinformował w środę państwowy zarządca infrastruktury kolejowej, firma Adif. Do wypadku doszło przed godz. 9.00.

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Dziesiątki zabitych, setki rannych. Tragedia w Hiszpanii

„Ruch na linii dużych prędkości Madryt–Andaluzja został wstrzymany ze względu na kolizję między dwoma pociągami” – poinformowała firma Adif na swoim koncie w serwisie X.

Jak przekazał rząd Kastylii–La Manchy, w tragicznym wypadku zginęły co najmniej 64 osoby. Przewodniczący rządu Emiliano García-Page obawia się zwiększenia liczby śmiertelnych ofiar. Przekazał, że rannych jest 80 osób, z czego 50 w stanie ciężkim.

Portal La Vanguardia podawał wcześniej, że w wypadku zginąć miało co najmniej 46 osób, z kolei rząd Kastylii–La Manchy informował przed południem o przynajmniej 30 ofiarach śmiertelnych. Kolejne dziesiątki pasażerów odniosły obrażenia – według niepotwierdzonych przez hiszpańskie władze informacji portalu Il Sole 24 ORE, rannych ma być nawet 179 osób. Jak poinformowało polskie ministerstwo spraw zagranicznych, brak jest informacji jakoby wśród ofiar znajdowali się Polacy.

Jako wstępną hipotezę odnośnie przyczyny wypadku podaje się awarię systemu i błąd ludzki po stronie Adif, hiszpańskiego państwowego operatora przewozów kolejowych.

Hiszpańskie Centrum Transfuzji zaapelowało o pilne oddawanie krwi wszystkich grup ze względu na „możliwy wzrost zapotrzebowania”.

Do sprawy odniósł się premier Hiszpanii Pedro Sánchez, który stwierdził, że jest „zszokowany” i pozostaje w stałym kontakcie z ministrem transportu oraz rządem regionu Kastylia–La Mancha.

Kondolencje rodzinom ofiar wypadku złożył także polski prezydent Karol Nawrocki.

– W imieniu narodu polskiego oraz w imieniu własnym składam najgłębsze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Wszystkim poszkodowanym życzę szybkiego powrotu do zdrowia – napisał Nawrocki na swoim koncie w serwisie X.

Z kolei premier Donald Tusk napisał na swoim koncie w serwisie X o „prawdziwie druzgoczących” wiadomościach z Hiszpanii.

– Składam najszczersze kondolencje rodzinom, które straciły swoich bliskich, a osobom poszkodowanym życzę szybkiego powrotu do zdrowia – napisał Tusk.

Kolizja pociągów w Hiszpanii na trasie Madryt–Sewilla

Hiszpański portal El Pais donosił o „dziesiątkach rannych”. Do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Urda w regionie Toledo, na 118. kilometrze trasy. Zderzyły się dwa pociągi: jeden z sieci kolei AVE, obsługiwany przez przewoźnika Renfe, drugi zaś należący do firmy Iryo. Oba składy obsługiwały połączenie na trasie Madryt–Sewilla. W wyniku zderzenia, jak podaje El Pais, co najmniej dziesiątki pasażerów odniosły obrażenia. La Vanguardia wskazała na co najmniej 46 ofiar śmiertelnych, z kolei rząd Kastylii–La Manchy przekazał, że ofiar jest przynajmniej 30.

Czytaj więcej Wypadki Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Zderzenie pociągów, wiele ofiar Co najmniej 39 osób zginęło w wyniku zderzenia dwóch pociągów dużych prędkości w Hiszpanii. 170 osób jest rannych.

Jak przekazał rzecznik hiszpańskiego ministerstwa transportu, pierwszy z pociągów miał nie wyhamować i uderzyć drugi od tyłu. Pociąg firmy Renfe kilka minut wcześniej zwolnił ze względu na utrudnienia w ruchu na linii. Po zderzeniu dwa jego wagony wykoleiły się i spadły z nasypu kolejowego.

Z relacji jednego z pasażerów, który rozmawiał z El Pais, wynika, że około 40 min po rozpoczęciu podróży poczuł on „silne uderzenie”. Z kolei inny pasażer opisał moment uderzenia w rozmowie z hiszpańskim nadawcą radiowym COPE.

– Usłyszeliśmy potężny huk, naprawdę gigantyczny łoskot, który trwał 10 sekund, zupełnie jakby pociąg miał się zaraz wykoleić. Przez okno po prawej stronie dostrzegliśmy zniszczony skład – domyślam się, że musiał to być ten drugi pociąg – powiedział pasażer cytowany przez portal RTE 100.

Zderzenie pociągów w Hiszpanii. Ratownicy medyczni mówią o „dantejskich” scenach

W wyniku wypadku natychmiast zamknięto linię dużych prędkości Madryt–Andaluzja. Na miejscu pojawili się pracownicy firmy Adif, zarządzającej infrastrukturą kolejową, a także osoby wysłane przez operatorów obu pociągów i personel medyczny. Sceny, które tam ujrzeli, jak twierdzi El Pais, opisali jako „dantejskie”.

Esther Padilla, rzeczniczka regionu Kastylia–La Mancha, przekazała na antenie kanału La 1 telewizji TVE, że w pociągu sieci AVE obsługiwanym przez przewoźnika Renfo nr 2080 (tym, który został uderzony w tył) znajdowało się 397 osób. Z kolei pociągiem firmy Iryo nr 6076 podróżowało 147 osób dorosłych i jedno niemowlę. Wyjaśniła, że przyczyny wypadku nie są na ten moment znane, a liczba ofiar śmiertelnych wyniosła na razie co najmniej 10.

Na miejsce skierowano trzy śmigłowce medyczne, powiadomiono także szpitale w Toledo i Alcázar de San Juan. Jak przekazała Padilla, należy spodziewać się, że „sytuacja pod względem liczby poszkodowanych ulegnie pogorszeniu”.

Z kolei hiszpańskie Centrum Transfuzji zaapelowało na swoim koncie w serwisie X o oddawanie krwi ze względu na spodziewany gwałtowny wzrost zapotrzebowania w związku z wypadkiem.