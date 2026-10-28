W pewnym momencie hiszpańskie media, powołując się na obronę cywilną, podawały, że w katastrofie zginęło 46 osób. Najnowsze doniesienia, przekazywane przez rząd Kastylii-La Manchy wskazują, że zginęło co najmniej 30 osób.

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Katastrofa kolejowa w Hiszpanii: Awaria systemu kontroli jazdy pociągów, potem zawiódł człowiek

Pierwsza hipoteza dotycząca przyczyny wypadku wskazuje na „błąd ludzki operatora Adif (hiszpański państwowy zarządca infrastruktury kolejowej)”. Źródła rządowe mówią, że jest to obecnie jedna z głównych potencjalnych przyczyn wypadku, które są badane.

System LZB, ciągły system kontroli jazdy pociągów, stosowany do kontroli ruchu pociągów wysokich prędkości w Hiszpanii (również w Austrii i Niemczech), uległ awarii w środę rano, w efekcie czego zatrzymało się osiem pociągów.

W związku z awarią w kontrolowaniu ruchu pociągów operator przeszedł na kontrolę „ręczną” i nakazał wszystkim pociągom wznowić kursowanie. Ale pociąg Iryo, z nieznanych powodów, nie ruszył.

W tym momencie doszło do błędu ludzkiego. Mimo że droga była zablokowana przez pociąg Iryo, kontroler z centrum Atocha nakazał pociągowi AVE, który znajdował się za pociągiem Iryo, jechać.

Wkrótce potem pociąg AVE uderzył w tył pociągu Iryo z nieokreśloną jeszcze prędkością, co doprowadziło do wykolejenia się kilku wagonów, które spadły z nasypu.

Iryo to hiszpańsko-włoski operator kolei dużych prędkości. Z kolei AVE to marka hiszpańskich pociągów dużych prędkości należąca do państwowego przewoźnika Renfe.

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii: W miejscowości Urda przygotowywana jest hala sportowa do przyjęcia poszkodowanych

Według informacji przekazanych przez służby ratunkowe dwa wagony spadły ze skarpy. Na miejsce skierowano liczne karetki i helikoptery. Okoliczne szpitale przygotowują się na przyjęcie rannych, a władze miejscowości Urda, w pobliżu której doszło do zderzenia, na prośbę Obrony Cywilnej przygotowują halę sportową, która w razie potrzeby ma posłużyć do przyjęcia poszkodowanych.