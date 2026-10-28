Pierwsze informacje na temat planów związanych z serialem pojawiły się już latem. Przekazał je wówczas portal Deadline. Teraz, jak donosi serwis Variety, wiadomo już, że produkcją zajmie się HBO.

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HBO wyprodukuje serial inspirowany „Ptakami” Alfreda Hitchcocka. Oto, co wiadomo o produkcji

Inspiracją dla miniserialu będzie nie tylko film „Ptaki” Alfreda Hitchcocka z 1963 r., lecz także opowiadanie będące podstawą ekranizacji. Mowa tu o utworze z 1952 r. autorstwa angielskiej pisarki Daphne du Maurier.

HBO ma współprodukować serial wraz z Universal Global Television. Prawa do marki pozostają w rękach Universal Pictures oraz spadkobierców Daphne du Maurier. Scenarzystą będzie Tom Spezialy, a producentem David Heyman.

Nowy serial, według zapowiedzi twórców, ma stanowić połączenie kryminału z horrorem psychologicznym. O czym będzie opowiadał? Oto oficjalny opis fabuły cytowany przez Variety: „Uciekając przed zaciętą walką o prawo do opieki nad córką, Myra Massey (Snook) wraca do domu wraz ze swoją małą córką i potajemnie próbuje wyjaśnić podejrzane zniknięcie przyjaciółki z dzieciństwa. W obliczu grasującego mordercy i narastających osobistych zagrożeń Myra walczy o ochronę córki przed nowym, przerażającym zagrożeniem: okrutnymi, śmiercionośnymi atakami ptaków […]”.

Nowy serial HBO inspirowany „Ptakami” Hitchcocka. Główną rolę zagra Sarah SnooK

W rolę głównej bohaterki, Myry Massey, w miniserialu HBO wcieli się Sarah Snook. Australijska aktorka jest znana szerszej publiczności z innej produkcji HBO. Mowa o roli Shiv Roy w serialu „Sukcesja”, za którą otrzymała dwa Złote Globy oraz trzy nominacje do nagrody Emmy i jedną statuetkę.

Snook w nowym serialu nie tylko zagra główną rolę, lecz także zostanie jednym z producentów wykonawczych.

„Ptaki” Alfreda Hitchcocka. Jeden z najważniejszych filmów w historii kina

„Ptaki” Alfreda Hitchcocka to amerykański dreszczowiec sprzed ponad 60 lat uznawany za jeden z najważniejszych tego rodzaju filmów w historii kina. W 2016 r. produkcja została włączona jako dziedzictwo kulturowe do Narodowego Rejestru Filmowego (National Film Registry) Stanów Zjednoczonych. Produkcja, mimo upływu lat, nadal cieszy się popularnością wśród widzów.

Film przyniósł międzynarodową sławę aktorce Tippi Hedren, która wcieliła się w rolę głównej bohaterki, Melanie Daniels.