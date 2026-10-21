Dwa miliony widzów w ciągu pierwszych trzech tygodni wyświetlania to wynik znakomity. Jak się wydaje, w weekendy film Macieja Kawalskiego oglądają widzowie indywidualni, w ciągu tygodnia wiele seansów zapełniają szkoły. Cinema City uruchomiło nawet rezerwacje dla szkół na seanse z wideoprelekcjami.

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„To film, który powstał z miłości do kina i do wielkiego ekranu — mówi producent Radosław Drabik, obiecując oderwanie się od codzienności i wspaniałą rozrywkę.

Kiedy „Lalka” na platformie streamingowej?

Producent zapewnia też, że „Lalka” nie pojawi się w najbliższych miesiącach na żadnej platformie. Tak więc Marcina Dorocińskiego, Marka Kondrata, Agatę Kuleszę, Andrzeja Seweryna, Kamilę Urzędowską i wielu innych znakomitych aktorów wcielających się w postacie z powieści Prusa długo jeszcze będzie można oglądać tylko w kinach.

„Lalka” weszła na ekrany 30 września. Po pierwszych pięciu dniach (od środy do niedzieli) miała 622 tys. widzów, po dwóch tygodniach 1,4 mln., po trzech tygodniach – 1,81 mln. Dwumilionową widownię zebrała do środy, 21 października. Jaki wynik ostateczny może osiągnąć? Dziś szacunki mówią o ok. 3-3,5 mln widzów.

Najpopularniejsze filmy 2026 roku w polskich kinach

Pierwsze półrocze 2026 r. kina zakończyły wynikiem ok. 23 mln. (według innych danych 22,2 mln). To wynik mniej więcej na poziomie pierwszego półrocza ub. roku.

Jak dotąd największymi, poza „Lalką” przebojami są: „Spider-Man. Całkiem nowy dzień” (ponad 2,6 mln widzów), „Odyseja” (1,83 mln) oraz „Minionki i straszydła” (1,61 mln). Wśród polskich filmów drugie miejsce – po „Lalce” zajmuje dziś „Pieprzyć Mickiewicza” (blisko 850 tys. widzów), a trzecie „Za duży na bajki 3” (blisko 650 tys.).

Czytaj więcej Film Reżyser kinowej „Lalki”: Wokulski dotyka polskiej duszy, tacy jesteśmy Żadnego konfliktu nie widzę. Moje i Pawła Maślony podejścia do Prusa są na tyle różne, że projekty raczej sobie pomogą. Ktoś w internecie napisał,...

„Violetta” i „Nasza rewolucja”. Polskie filmy na koniec roku

Nie wolno też zapominać o polskich filmach. Wchodząca na początku listopada „Nasza rewolucja” o Jacku i Gajce Kuroniach może okazać się propozycją dla szerokiej widowni niełatwą, ale już „Violetta” – opowieść o karierze Violetty Villas, a przede wszystkim o jej relacjach z synem – to materiał na hit.

Dzisiaj trudno prognozować, jaki będzie całkowity wynik frekwencyjny 2026 r., ale ostrożne prognozy mówią o 39-40 mln widzów.