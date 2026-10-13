Kadr z filmu „Lalka”
Piotr Sobociński Jr: Tak samo jak wszystkie inne światy. Przy każdym projekcie czytam scenariusz, zamykam oczy, widzę film w głowie, montuję go w mojej wyobraźni. Dopóki nie jest on przeze mnie i przez moje emocje przepuszczony, nie mogę spokojnie zasypiać. Przewijam te obrazy w tył i w przód. A potem one się powoli układają i staram się je odtworzyć na planie.
Z filmu na film coraz trudniej, bo budżety nie rosną. Jednak w „Lalce” produkcja stworzyła nam wspaniałe warunki. Mieliśmy czas na przemyślenie i przekonsultowanie wszystkiego, na odbiór dekoracji, na poprawki, oświetlenie. Mogliśmy też na planie poczekać na odpowiednią porę dnia. Dziś coraz częściej ekipa podczas zdjęć walczy o przetrwanie. Tu mieliśmy wyjątkowy komfort pracy.
Długo rozmawialiśmy o tym z reżyserem, scenografami. Bardzo chcieliśmy tę dawną Warszawę pokazać. Robiłem kiedyś z Jankiem Komasą dokument o Powstaniu Warszawskim, który był złożony z oryginalnych materiałów. Byłem tam odpowiedzialny za korekcję barwną. Do czarno-białych bardzo zniszczonych materiałów dodaliśmy kolor, który w przedwojenną Warszawę tchnął życie. Teraz, kiedy cofnęliśmy się jeszcze dalej, chcieliśmy najlepiej, jak potrafimy oddać koloryt tego miasta.
Czytaj więcej
Obie „Lalki” – ta przepisana w serialu, ale i bardziej tradycyjna kinowa – w swoich konwencjach są udane. Udowadniają, że można się różnić i koegzy...
Tę ubogą Warszawę trzeba by było budować praktycznie od zera. Ale już na etapie scenariusza zrozumieliśmy, że wszystkiego nie opowiemy i coś trzeba będzie poświęcić. Zrezygnowaliśmy więc z kilku scen, które rozgrywały się np. na Powiślu. Zostały one „przehandlowane” za Paryż.
Głównym jego autorem jest oczywiście Maciek Kawalski. Ja dołączyłem, gdy prace były już zaawansowane. Ale rzeczywiście od pewnego momentu pracowaliśmy nad scenariuszem razem. To mi się zdarzyło nie pierwszy raz, tyle że przez wiele lat mój udział w tworzeniu scenariuszy był zamiatany pod dywan. Cieszę się, że Maciek mój wkład docenił.
Czytaj więcej
W czasie premiery w Teatrze Wielkim czułem się trochę jak Wokulski. Całym tym splendorem i zainteresowaniem przytłoczony. Bardzo wszystko przeżywał...
Michał i ja jesteśmy różnymi ludźmi. Kiedy tata kręcił filmy w Stanach i spędzaliśmy tam dużo czasu, to Michał czuł się w Ameryce świetnie, a mnie ciągnęło do Polski. I tak zostało.
Kocham to, co robię. Ale rzeczywiście pojawiają się czasem jakieś propozycje reżyserowania. Czekam na swój moment.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas