Reżyserka Karolina Bielawska, przymierzając się 10 lat temu do zrobienia filmu o Violetcie Villas, zaproponowała pani zagranie głównej roli. Wtedy pani odmówiła.

To prawda. Byłam tuż po dyplomie w Szkole Teatralnej, miałam za sobą filmowy debiut w „Powrocie” Magdaleny Łazarkiewicz, ale bałam się tej roli. Poza tym musiałabym przytyć do niej 10–15 kilo, a z tą tuszą nie czułabym się komfortowo. Intuicja podszepnęła mi więc, że to jeszcze za wcześnie.