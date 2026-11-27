Sandra Drzymalska: W czasie zdjęć do „Violetty Villas” miałam tak wysoki poziom kortyzolu, że zachorowałam na bezsenność.
To prawda. Byłam tuż po dyplomie w Szkole Teatralnej, miałam za sobą filmowy debiut w „Powrocie” Magdaleny Łazarkiewicz, ale bałam się tej roli. Poza tym musiałabym przytyć do niej 10–15 kilo, a z tą tuszą nie czułabym się komfortowo. Intuicja podszepnęła mi więc, że to jeszcze za wcześnie.
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