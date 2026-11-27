Na pomysł zmierzenia się w kinie z legendą Violetty Villas wpadła pani prawie dziesięć lat temu, ale film powstał dopiero teraz. I dostała pani nagrodę Perspektywa im. Janusza „Kuby” Morgensterna za najlepszy debiut roku.

Tych debiutów było już kilka. Byłam 30-letnią debiutującą reżyserką, gdy zrobiłam razem z Julią Ruszkiewicz swój pierwszy 50-minutowy dokument „Warszawa do wzięcia”. Potem 36-letnią debiutującą reżyserką, gdy powstał mój długometrażowy dokument „Mów mi Marianna”. A teraz jestem 48-letnią debiutującą reżyserką, gdy zrealizowałam swoją pierwszą fabułę. Więc „Violetta Villas” przedłużyła mi młodość… Ale tak, walczyłam o ten film dziesięć lat. Byłam uparta, zmieniałam producentów, pokonywałam różne przeszkody. Na szczęście spotkałam producentów Mariusza Włodarskiego i Agnieszkę Wasiak z Lava Films, którzy stali się współtwórcami tego filmu. Zresztą jak cała świetna ekipa „Violetty Villas”.

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Co w postaci Villas zaintrygowało dokumentalistkę, która za „Warszawę do wzięcia” dostała krakowskiego Złotego Lajkonika, a za „Mów mi Marianna” Złoty Róg i ponad 20 innych nagród od Ińska do Los Angeles?

Trafiłam na ten temat przez przypadek. Znajoma na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej spytała, czy nie chciałabym poznać Krzysztofa Gospodarka, syna Violetty Villas. Spotkaliśmy się. Dla mnie Villas była artystką totalną, on mówił o niej jako o człowieku. O kobiecie pierwotnej, dzikiej, naturalnej i bardzo naiwnej. Jednocześnie kruchej i silnej, nieprzejmującej się jakimikolwiek normami. Wpuścił mnie do swojej prywatności, opowiedział o relacji z matką – trudnej, ale pełnej miłości. Pomyślałam, że chciałabym taki film obejrzeć.

Kariera w Las Vegas była wielkim sukcesem Violetty. To było Las Vegas inne niż dzisiaj. Bardziej ekskluzywne. Przyjeżdżali tam milionerzy, w rewiach występowały największe gwiazdy jak Frank Sinatra, Barbra Streisand, Charles Aznavour, Dean Martin, Paul Anka. Villas wjeżdżała na scenę „Casino de Paris” w hotelu Dunes w białym Mercedesie. Klara Bielawska

Violetta w pewien sposób przypominała Mariannę – bohaterkę mojego dokumentu. Dla nich obu ważna była wolność, choć inaczej ją pojmowały. Dla Marianny wolnością było życie w zgodzie ze sobą, zmiana płci, bycie kobietą. Dla Violetty było to śpiewanie. Dziewczyna z Lewina Kłodzkiego miała niezwykły talent i nie myślała o żadnych przeszkodach, o społecznych i politycznych uwarunkowaniach, a nawet o swoim życiu prywatnym. Szła po swoje. Ale przecież miała syna i opowieść o ich relacjach wydawała mi się bardzo ciekawa.

Wbrew pozorom niewiele dziś o Violetcie Villas wiemy. Dominuje pewien schemat myślenia o niej – prosta dziewczyna, która zrobiła wielką karierę w Las Vegas, miała wspaniały głos i osobowość lalki, a odchodziła samotna, chora, okradziona przez opiekunkę. I nikt jej nie pomógł, gdy konała w brudzie, wśród 150 wygłodzonych psów, które kiedyś przygarnęła. Tymczasem krytycy francuscy czy amerykański widzieli w niej wielką artystkę.

Historia Villas kryje prawdziwą determinację: uczyła się w szkole muzycznej, grała na trzech instrumentach, osiem pierwszych lat życia spędziła z rodzicami w Belgii, znała biegle francuski, waloński i niemiecki, śpiewała w dziewięciu językach. Nagrała dziewięć albumów, a współpracowali z nią m.in. Władysław Szpilman i Wojciech Kilar. Przywdziała maskę, żeby osłonić swój ból, zagubienie, potem też uzależnienie i osuwanie się w psychiczną chorobę. I przylgnęła do niej opinia dziwaczki. Trzeba być ostrożnym, oceniając powierzchownie innego człowieka.

Dziś często wypowiadamy się o znanych ludziach podsycając sensacje i zapominając, że oni też mają swoje uczucia. Karolina Bielawska

Filmy o ludziach żyjących lub tych, których bliscy żyją, pewnie wymagają od reżysera szczególnej delikatności.

Uważam, że to normalne. Budzi mój sprzeciw traktowanie drugiej osoby jak materiału, który można dowolnie kształtować. Dziś często wypowiadamy się o znanych ludziach, podsycając sensacje i zapominając, że oni też mają swoje uczucia. Amy Winehouse, Whitney Huston pod maskami gwiazd kryły tragedie. Ja nie chciałam nikogo zranić. Chciałam pokazać, że za strojami, pozami, intensywnym życiem i bogactwem krył się człowiek, który próbował stawić czoła światu.

Scenariusz pisała pani z żoną Krzysztofa Gospodarka, synową Villas. To nie było ograniczenie?

Bez Małgosi ten tekst by nie powstał. Bo Krzysztof dużo opowiadał jej o matce. Ona sama też Violettę pamięta. A dla mnie ważne były wiarygodność i autentyczność tej historii. Ograniczenia? One są zawsze. Ale przecież nie zbudowaliśmy pomnika, pokazaliśmy, co doprowadziło do upadku Violetty. I nie ukrywam, bałam się, jak Krzysztof na ten film zareaguje.

Znał przecież scenariusz.

W pewnym momencie już nie. Nie chciał czytać kolejnych wersji tego tekstu. Co jakiś czas pytał: „No, czego jeszcze dowiem się o swoim życiu?” Oczywiście, na potrzeby filmu musiałyśmy pewne sytuacje zmodyfikować. Na przykład rozstanie matki i syna. Oni nigdy nie tworzyli standardowej rodziny, ale ta relacja była dla nich ważna. Działała. Nawzajem się wspierali. Po ich burzliwym rozejściu się Krzysiek miał jeszcze kontakt z matką, jednak były to już zupełnie inne spotkania. Nie ma ich w filmie, który kończy się, gdy Violetta miała 33 lata, a Krzysiek 16. Ale i tak wiedziałam, że powrót do wspomnień z tych kilkunastu spędzonych wspólnie lat nie będzie dla Krzysztofa łatwy. I cieszę, się, że on nasz film zaakceptował, a nawet wspiera jego promocję. Nigdy nie chciałabym urazić człowieka, który mi zaufał.

W dokumentach też broniła pani swoich bohaterek. Dziewczyny z po-PGR-owskiej wsi szukające przygody w stolicy w „Warszawie do wzięcia” można było wyśmiać, a na transseksualną kobietę, która w „Mów mi Marianna” decydowała się na coming out i operację zmiany płci spojrzeć jak na dziwaczkę, która poświęciła swoją rodzinę. Ale pani była po ich stronie. Krytyczka Bożena Janicka po „Mów mi Marianna” pisała: „Bielawska łączy świetne opanowanie warsztatu dokumentalnego z głębokim zrozumieniem wymogów moralnych tego zawodu, poczuciem odpowiedzialności za bohatera”.

Ja rzeczywiście uważam, że pewnej granicy artyście nie wolno przekroczyć. Ani w dokumencie ani w biopiku. W „Violettę Villas” włożyłam bardzo dużo własnych emocji i nadziei. Ale wciąż: dla mnie to był po prostu film. Po drugiej stronie jest czyjeś życie. I nie mam prawa nikogo krzywdzić.

W „Violetcie Villas” pokazała pani Las Vegas końca lat 60. oczami dziewczyny z PRL-u, która nosi w sobie kult Ameryki. I wracając do Polski stara się zaprezentować jak amerykańska gwiazda.

Kariera w Las Vegas była wielkim sukcesem Violetty. To było Las Vegas inne niż dzisiaj. Bardziej ekskluzywne. Przyjeżdżali tam milionerzy, w rewiach występowały największe gwiazdy jak Frank Sinatra, Barbra Streisand, Charles Aznavour, Dean Martin, Paul Anka. Villas wjeżdżała na scenę „Casino de Paris” w hotelu Dunes w białym Mercedesie. I to, co nie pasowało do realiów PRL-u, tam stało się jej atutem: włosy, dekolty, poza gwiazdy. Ale choć spełniała swoje marzenia, nie czuła się tam w pełni szczęśliwa. Nie zatrzymał jej w Ameryce nawet związek z legendą Las Vegas-właścicielem Dunes. Poza tym osaczyli ją PRL-owscy UB-ecy, którzy szantażem zmuszali ją do donoszenia. I to wszystko zaczęło ją przerastać.

Przez jakiś czas Villas współpracowała z UB.

Dla niej to był taki poziom abstrakcji, że niewiele z tego rozumiała. Nawet gdyby donosiła, nie miałoby to znaczenia. Sama im mówiła: „Ja się do tego nie nadaję, jestem prostą dziewczyną, która chce tylko śpiewać”. Ale perspektywa zabrania paszportu oznaczała dla niej koniec kariery amerykańskiej i europejskiej.

Są też w filmie związki Villas z mężczyznami.

Violetta pochodziła z biednego domu. Jak miała 16 lat, rodzice wydali ją za mąż za wojskowego, aby miała zapewniony byt. Rok później, wtedy jeszcze Czesia Gospodarek urodziła dziecko. I zaraz potem uciekła z Lewina Kłodzkiego. Chciała śpiewać i wierzyła, że to będzie remedium na wszystko. Potem rozwiodła się i zabrała synka, którym opiekowała się jej matka. Odtąd wchodziła w związki na własnych zasadach.

Owszem, pojawił się w jej życiu znany krytyk muzyczny, którym była oczarowana. Ale wykorzystał ją i nie chciała już go znać. Zmieniała partnerów, brała prezenty od bogatych mężczyzn, jednak kiedy zaczynali mówić o wspólnej przyszłości, uciekała. Nawet gdy w złotej klatce chciał ją zamknąć właściciel hotelu Dunes w Las Vegas, też się nie zgodziła. Dopiero w latach 80. w Stanach wyszła drugi raz za mąż. To był nieudany związek. Ale ten okres już mnie nie interesował. Kończymy nasz film, gdy Violetta ma 33 lata i zrywają się jej kontakty z synem.

Dlaczego właściwie ich drogi rozeszły się?

Violetta wróciła do Polski uzależniona, ale nie mogła się do tego przyznać. Stała się ofiarą samej siebie. Nakładała na siebie coraz większy makijaż. Bezpieczeństwo odnalazła w bigoterii i szaleństwie. A syn, który nakłaniał ją do leczenia, stał się wrogiem.

Trudno sobie wyobrazić „Violettę…” bez Sandry Drzymalskiej.

To, że potrafimy przejąć się losem Violetty, w dużej mierze jest zasługą Sandry. Zobaczyłam ją przed laty w „Powrocie” Magdy Łazarkiewicz. Miała w sobie coś naturalnego, niewykalkulowanego. Szła za instynktem. Już wtedy myślałam o filmie o Villas i zaproponowałam jej rolę. Ale odmówiła. Miała 22 lata i nie czuła się jeszcze na to gotowa. Potem nasza produkcja kilka razy się rozpadała. A gdy w Lava Films producentom udało się dopiąć budżet, Sandra przyszła na zdjęcia próbne. I od razu wiedzieliśmy, że mamy Violettę.

W tym samym czasie grała Izabelę Łęcką w „Lalce” Pawła Maślony…

Mieliśmy zrobić zdjęcia jeszcze przed „Lalką”, ale się nie udało. Sandra weszła w produkcję serialu, my na nią poczekaliśmy. I warto było. Dla niej było to wyzwanie. Zmęczona po wielkim projekcie, w którym grała ogromnie wymagającą rolę, zaczęła nowy – też bardzo trudny. Była zima, Sandra wstawała o trzeciej czy czwartej rano, żeby nałożyć na siebie całą charakteryzację i o ósmej zaczynały się całodzienne zdjęcia. Na dodatek grała kobietę, której całe emocje były na wierzchu. Naprawdę zrobiła ogromny wysiłek.

Dla produkcji też nie był to film łatwy: odtwarzaliście dwa odległe światy - bogate Las Vegas lat 60. XX wieku i Polskę z czasów PRL-u

Budowanie wnętrz hoteli z Las Vegas w Polsce na hali oznaczałoby potworny koszt. Producent Mariusz Włodarski wpadł na pomysł, że nakręcimy Las Vegas w Bułgarii. Wszyscy się dziwili, ale okazało się, że bułgarskie hotele z lat 60 i 70. idealnie imitowały Las Vegas z tamtego czasu. Potem jeszcze w firmie PFX Szymon Kania stworzył efekty wizualne – fantastyczne plenery Las Vegas. Plenery PRL-u kręciliśmy w Nowej Hucie, na Śląsku, trochę w Warszawie. I to była wielka praca scenografki Klaudii Klimki-Bartczak, która stanęła na głowie, by zrobić cud przy tak ograniczonych środkach finansowych. To był film robiony siłą woli i sercem.

Pani filmy dokumentalne i „Violetta Villas” układają się w cykl opowieści o kobietach. W „Warszawie do wzięcia” dziewczyny z popegeerowskiej wsi, w „Mów mi Marianna” - transseksualistka. Teraz, bohaterką „Violetty…” jest gwiazda, która za sławę płaci wysoką cenę. To przypadek?

Kino to mój sposób na życie. Dlatego wszystkie filmy, które zrobiłam, wypłynęły z mojej potrzeby powiedzenia czegoś, co jest dla mnie ważne. W kinie lubię poznawać świat albo patrzeć na niego z innej perspektywy. Coś, co jest nieznane-staje się znane. Coś, co jest znane, staje się czasem inne. Szukam ludzi, którzy mnie zainteresują, których nie rozumiem. Robię filmy, żeby ich zrozumieć. I tak, to prawda, dotąd bohaterkami tych opowieści były kobiety. Ale nie wiem: może kiedyś zaciekawi mnie jakiś mężczyzna.

Ma pani za sobą wiele przedpremierowych pokazów filmu. Jak reagowali na „Violettę Villas” młodzi widzowie? Oni tamtego świata w ogóle nie znali.

I nigdy nie słyszeli o Villas. Ale reagowali fantastycznie. Mówili, że wiedzą czym jest wychowywanie się z jednym rodzicem, czym są uzależnienia. Niektórzy bardzo się wzruszali. Warto robić filmy, żeby się przekonać, że twój świat budzi też w kimś innym emocje, refleksję.

Po sukcesie „Violetty Villas” odejdzie pani od dokumentu?

Nie wiem, sama się zastanawiam co dalej. Na razie rozglądam się, czytam gazety, książki, obserwuję ludzi na ulicy. I mam nadzieję, że mój następny film nie będzie powstawał tak długo, jak „Violetta Villas”.