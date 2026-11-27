Przejmowana właśnie przez Kanadyjczyków Żabka wywołuje we mnie sprzeczne uczucia. Doceniam to, że na „warszawskim Manhattanie”, gdzie znajduje się nasza redakcja, sklep tej sieci jest – obok taniej jadłodajni z naprzeciwka i ludzi roznoszących kanapki – budżetową alternatywą dla drenujących portfele lokali gastronomicznych z okolicy.
BLACK WEEKS
Oferta ważna tylko do 30 listopada 2026 r.
Czytaj dalej w najniższej cenie w roku. Aż 60% rabatu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas