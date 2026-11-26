Temat związków polityki z biznesem znany jest od lat. Niezależnie od politycznych barw i rządzących koalicji. Wiadomo: są spółki, są nominacje i ich konsekwencje. W poniedziałek w „Rzeczpospolitej” pokazaliśmy listę 219 osób związanych z ugrupowaniami obecnej koalicji, które nominowano do zarządów spółek Skarbu Państwa po objęciu władzy przez KO, PSL, Polskę 2050 i Lewicę.

Polityczne nominacje w spółkach Skarbu Państwa. Ujawniono nowe fakty