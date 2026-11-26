Telewizja TVN24 w swoim reportażu pokazała, że „ponad dwie trzecie pieniędzy, jakie Marcin Kierwiński – szef warszawskich struktur i sekretarz generalny KO – zebrał na swoją kampanię do Sejmu trzy lata temu, wpłaciły osoby, które – wtedy lub później – pełniły funkcje w spółkach lub instytucjach publicznych nadzorowanych przez polityków KO”.
Temat związków polityki z biznesem znany jest od lat. Niezależnie od politycznych barw i rządzących koalicji. Wiadomo: są spółki, są nominacje i ich konsekwencje. W poniedziałek w „Rzeczpospolitej” pokazaliśmy listę 219 osób związanych z ugrupowaniami obecnej koalicji, które nominowano do zarządów spółek Skarbu Państwa po objęciu władzy przez KO, PSL, Polskę 2050 i Lewicę.
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