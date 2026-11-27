Materiał przygotowany przez Benefit Systems

W najnowszym badaniu „WTW Global Wellbeing Diagnostic Survey” 80 proc. pracowników i 88 proc. pracodawców stwierdziło, że dobrostan powinien być wspierany w miejscu pracy. Zbieżne są również preferencje jednych i drugich, jeżeli chodzi o formę oferowanych rozwiązań. Powinny one być elastyczne, aby można było z nich korzystać wedle indywidualnych potrzeb.

Ponad połowa pracodawców wiąże strategie dobrostanu z większym zaangażowaniem i odpornością zespołów, a także wskaźnikami retencji. Pracownicy organizacji wykazujących dojrzałe podejście do dobrostanu są bardziej zaangażowani, mniej skłonni do szukania pracy, rzadziej też dotyka ich zjawisko prezenteizmu.

Dobrostan dla każdego oznacza co innego

– Ścisła zależność między tym, jak się czujemy, a tym, jak funkcjonujemy – również w pracy – nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Tym, co się zmienia, jest z pewnością coraz większa wrażliwość na to, że każdy rozumie dobrostan nieco inaczej i chce dbać o siebie w inny sposób. W tym właśnie miejscu pojawia się przestrzeń na personalizację. Nie chodzi wyłącznie o rozbudowywanie pakietu świadczeń pracowniczych, ale o poszukiwanie rozwiązań, które wyróżnia elastyczność – mówi Kinga Kołodziej, dyrektor działu relacji z klientami Benefit Systems.

Przykładem konkretnego narzędzia spełniającego kryteria elastyczności i możliwości personalizacji, które pomaga pracownikom lepiej funkcjonować w pracy i poza nią, jest program MultiSport. Jego użytkownicy wskazują, że regularna aktywność fizyczna jest kluczowa dla profilaktyki zdrowia psychofizycznego, ma korzystny wpływ na życie zawodowe, dostarcza energii do wykonywania obowiązków zawodowych, a także zwiększa odporność na stresujące sytuacje (badanie zrealizowane wśród 13 493 użytkowników programu MultiSport w 2025 r.). Program MultiSport oferuje dostęp do ponad 6700 obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie kraju i ponad 50 różnych aktywności.

– Nie każdy musi lubić te same dyscypliny sportowe i dlatego jedną z wartości programu MultiSport jest właśnie możliwość wyboru. Pracownikom otwiera on drzwi do różnorodnych form ruchu, a także aktywności relaksacyjnych, jak np. groty solne, czy rozrywkowych, wśród których znajdziemy np. kręgle i gokarty. Pracodawcom zaś pomaga odpowiadać na wyzwania związane z wykonywaniem obowiązków o zróżnicowanym charakterze: zadbać o kręgosłup tych, którzy dużą część dnia siedzą przed komputerem, czy dać możliwość aktywnego odpoczynku i regeneracji pracownikom pionów produkcyjnych lub osobom pracującym zmianowo. To jedno narzędzie wspierające dobrostan zespołów, których członkowie mogą reprezentować różne style życia i pracy – podkreśla Kinga Kołodziej.

Pracownicy oczekują elastyczności

Czy to działa? Opinie wyrażone przez użytkowników programu MultiSport jasno wskazują, że tak. Zdecydowana większość uważa, że karta wspiera ich wellbeing fizyczny i psychiczny oraz że przyczynia się do zwiększonej częstotliwości i różnorodności ćwiczeń. Skuteczność programu MultiSport potwierdzają również dane dla aktywności fizycznej podejmowanej raz w tygodniu – dla ogółu badanych Polaków wskaźnik ten wynosi 53 proc., natomiast dla użytkowników MultiSport – 85 proc. (raport „MultiSport Index 2025”).

Wracając do kwestii elastyczności, której od benefitów oczekują zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, Kinga Kołodziej wskazuje na kolejne funkcje, jakie program MultiSport zyskał w ciągu ponad 20 lat istnienia.

– Polacy oczekują dostępności benefitów ułatwiających aktywne spędzanie czasu również podczas urlopów, dlatego częścią programu jest oferta sezonowa bazująca na uwarunkowaniach danej pory roku i regionu oraz dostęp do partnerskiej sieci obiektów za granicą – na Słowacji, w Czechach, Chorwacji, Bułgarii czy Turcji. Będąc natomiast świadomymi wyzwania, jakim jest organizacja aktywnego czasu wolnego z dziećmi, w ramach wariantu karty MultiSport Kids poszerzamy rodzinny dostęp do różnych dyscyplin sportowych oraz zajęć rekreacyjnych – wyjaśnia.

Aktualnie z kart sportowych oferowanych przez Benefit Systems korzystają tysiące pracodawców i ponad 1,9 mln użytkowników w Polsce. W portfolio firmy znajdują się także inne elastyczne świadczenia: platforma Multi.Life, która pomaga wspierać zdrowie i rozwój pracowników oraz MyBenefit – narzędzie łączące funkcję kafeterii z rozwiązaniami HR.

Materiał przygotowany przez Benefit Systems