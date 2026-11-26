Nawet 40 tys. zł miesięcznie. Na takie zarobki mogą liczyć inżynierowie w branży transportowej
Według raportu Manpower „Płace i trendy: nowa era inżyniera” na najwyższe stawki może liczyć kadra kierownicza w przemyśle motoryzacyjnym oraz główni inżynierowie projektów taboru szynowego oraz kierownicy budowy infrastruktury kolejowej.
Jak podkreślają autorzy raportu, branża motoryzacyjna przechodzi obecnie głęboką transformację związaną z rozwojem elektromobilności, cyfryzacją oraz zmieniającymi się regulacjami. W rezultacie pracodawcy najbardziej poszukują wszechstronnych specjalistów, którzy potrafią łączyć kompetencje z zakresu mechaniki, elektroniki, automatyki oraz IT.
Widełki płacowe w tym sektorze kształtują się następująco:
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Równie atrakcyjne warunki finansowe oferuje obecnie rynek pracy w obszarach infrastruktury i transportu szynowego, w których popyt na wykwalifikowaną kadrę napędzają duże projekty inwestycyjne realizowane przez spółki CPK oraz PKP PLK.
Z danych zebranych w raporcie wynika, że wynagrodzenia w tym obszarze wynoszą miesięcznie:
Raport „Płace i trendy: nowa era inżyniera” został opracowany na podstawie tegorocznych procesów rekrutacyjnych realizowanych w ramach Manpower Engineering. Dane opierają się na wiedzy i doświadczeniu ekspertów rekrutacyjnych.
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