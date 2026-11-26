Według raportu Manpower „Płace i trendy: nowa era inżyniera” na najwyższe stawki może liczyć kadra kierownicza w przemyśle motoryzacyjnym oraz główni inżynierowie projektów taboru szynowego oraz kierownicy budowy infrastruktury kolejowej.

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Motoryzacja i elektromobilność. Najbardziej cenieni są eksperci łączący kilka dziedzin

Jak podkreślają autorzy raportu, branża motoryzacyjna przechodzi obecnie głęboką transformację związaną z rozwojem elektromobilności, cyfryzacją oraz zmieniającymi się regulacjami. W rezultacie pracodawcy najbardziej poszukują wszechstronnych specjalistów, którzy potrafią łączyć kompetencje z zakresu mechaniki, elektroniki, automatyki oraz IT.

Widełki płacowe w tym sektorze kształtują się następująco:

inżynier utrzymania ruchu – od 9 tys. do 16 tys. zł brutto,

inżynier jakości, procesów, produkcji, automatyki oraz wdrażania nowych produktów – od 10 tys. do 20 tys. zł brutto,

managerowie – od 18 tys. do 26 tys. zł brutto,

wyższe stanowiska kierownicze – od 18 tys. do 40 tys. zł brutto.

Kolejnictwo. Inwestycje CPK i PKP PLK napędzają popyt na specjalistów

Równie atrakcyjne warunki finansowe oferuje obecnie rynek pracy w obszarach infrastruktury i transportu szynowego, w których popyt na wykwalifikowaną kadrę napędzają duże projekty inwestycyjne realizowane przez spółki CPK oraz PKP PLK.

Z danych zebranych w raporcie wynika, że wynagrodzenia w tym obszarze wynoszą miesięcznie:

inżynier ds. projektowania mechanicznego – od 8 tys. do 16 tys. zł brutto,

specjaliści odpowiedzialni za projektowanie – od 9,5 tys. do 25 tys. zł brutto,

główny inżynier projektu taboru szynowego oraz kierownik budowy infrastruktur kolejowych – od 16 tys. do około 35 tys. zł brutto.

Raport „Płace i trendy: nowa era inżyniera” został opracowany na podstawie tegorocznych procesów rekrutacyjnych realizowanych w ramach Manpower Engineering. Dane opierają się na wiedzy i doświadczeniu ekspertów rekrutacyjnych.