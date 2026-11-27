Wyczerpują się możliwości polskiego modelu gospodarczego opartego na niskich kosztach, zwiększaniu wydajności i wykorzystywaniu zagranicznych technologii. Warunkiem utrzymania tempa wzrostu i awansu polskiej gospodarki w globalnych łańcuchach wartości jest zdolność do tworzenia własnych rozwiązań, wykorzystania potencjału wiedzy i kompetencji oraz sprawnej komercjalizacji wyników badań. To właśnie ta teza stała się punktem wyjścia debaty inaugurującej konferencję „Nauka. Rozwój. Biznes. Wiedza dla gospodarki”.

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Dotychczasowy model na wyczerpaniu

– Polska dokonała ogromnego skoku cywilizacyjnego i gospodarczego. Z kraju nadrabiającego zaległości staliśmy się jedną z największych gospodarek Unii Europejskiej – mówił Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, dodając, że za ten sukces odpowiadają przedsiębiorczość i pracowitość Polaków, wielkie inwestycje, integracja europejska oraz umiejętność wykorzystywania zagranicznych technologii.

Minister przyznał, że model, który służył Polsce przez ostatnie 30 lat, stopniowo wyczerpuje swoje możliwości. Atutami naszego kraju na kolejnym etapie rozwoju są kompetencje, kwalifikacje i talenty inżynierów, nowoczesna infrastruktura badawcza oraz ambitny biznes.

– Zbyt wiele dobrych rozwiązań nie trafia do gospodarki – zauważył minister i zwrócił się z apelem do przedsiębiorców. – Przed wami wyzwanie. Przyszłość polskiej gospodarki zależy od tego, czy będziecie gotowi na współpracę z sektorem nauki. Inwestujcie w badania i rozwój, nie bójcie się ambitnych wyzwań technologicznych. Państwo będzie was w tym wspierać wszędzie tam, gdzie to możliwe.

Od patentu do wdrożenia

Podczas debaty przywołano dane obrazujące skalę wyzwań. Krajowe nakłady na badania i rozwój w 2025 r. sięgnęły 59 mld zł, o 14 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednak tylko jedna czwarta opatentowanych rozwiązań doczekała się komercjalizacji. Polska gospodarka wciąż znajduje się w ogonie europejskich rankingów innowacyjności.

– Czy mamy być innowacyjni, czy konkurencyjni? Bo to nie zawsze to samo – wskazywał prof. Marek Gzik, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego zdaniem przekonanie o innowacyjnym zapóźnieniu Polski jest w dużej mierze krzywdzącym stereotypem.

– Świat patrzy na nas jako liderów, nie mamy powodów do kompleksów – mówił wiceminister. – A z polską innowacyjnością nie jest tak źle. Nasze rzekome zapóźnienie to konsekwencja tego, że polska gospodarka dobrze radziła sobie bez innowacji. To jednak zaczyna się zmieniać, bo zmienia się świat.

Wykorzystanie wiedzy i technologii do utrzymania tempa wzrostu gospodarczego jest, zdaniem wiceministra, istotne również ze względów społecznych i politycznych.

– Chcemy utrzymać wzrost gospodarczy ze względu na wydatki na sferę socjalną i oczekiwania społeczne. Nie wyobrażam sobie cięć w tym obszarze – dodał.

Pieniądze na najbardziej perspektywiczne projekty

– Stawiamy na budowanie mostów między nauką a biznesem, czyli te inwestycje, które przełożą się na gospodarkę – zapewnił prof. Jerzy Małachowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W tę misję wpisują się również programy finansowania badań wstępnych, pozwalających ocenić potencjał komercjalizacji poszczególnych rozwiązań. NCBiR zdecydowało się także na wyznaczenie priorytetowych obszarów finansowania.

– Przy całej ich użyteczności nie tworzą one filarów gospodarczych. Dlatego postanowiliśmy wyodrębnić priorytety, na które będą kierowane pieniądze – mówił o badaniach horyzontalnych Małachowski. Wskazał na zdrowie publiczne, obronność, w tym technologie podwójnego zastosowania (dual-use), transformację energetyczną oraz cyfryzację jako dziedzinę mającą wpływ na pozostałe trzy.

Sektorowi technologii kosmicznych oraz obronności i bezpieczeństwu szczególną uwagę poświęca się w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Te i inne priorytetowe specjalności znajdują odzwierciedlenie w działalności 170 kół naukowych funkcjonujących na krakowskiej uczelni.

– Kształcenie projektowe i działalność kół naukowych to nie tylko moda. To zalążek firm, start-upów, które będą tworzyć dzisiejsi studenci. Podobnie podchodzimy do działalności badawczej, gdzie obok tradycyjnej ścieżki projektowej mamy także do czynienia ze spin-offami – mówił prof. Rafał Dańko, prorektor ds. studenckich AGH.

Zaangażowanie przedsiębiorstw w finansowanie badań i rozwoju jest, zdaniem Huberta Cichockiego, prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz, dowodem dojrzałości gospodarki i siły biznesu.

– Dochodzimy jednak do momentu, w którym to nie wystarczy, w którym potrzebny jest wysiłek polskiego podatnika – zauważył.

Wskazał trzy obszary, w których gospodarka generuje zapotrzebowanie na prace badawczo-rozwojowe, stwarzając szanse dla polskich naukowców i inżynierów. To inwestycje w obronność, wielkie projekty energetyczne oraz zwiększanie udziału krajowego komponentu w przemyśle, szczególnie w jego tradycyjnych sektorach i działalności dużych przedsiębiorstw.

Nie we wszystkich tych dziedzinach możliwości polskich firm i uczelni są oczywiste. Przykładem jest projekt budowy elektrowni jądrowej. Choć Polska nie dysponuje kluczowymi kompetencjami w zakresie technologii reaktora, nie oznacza to, że nie może odegrać znaczącej roli w realizacji inwestycji.

– Reaktor to 30 proc. projektu. Pozostałe 70 proc. to obszar, w którym możemy wykorzystywać posiadane i zdobywać nowe kompetencje oraz skutecznie konkurować – zaznaczył Hubert Cichocki.

Biznes chce rozwijać własne technologie

O znaczeniu krajowego komponentu (local content) w kontekście rozwoju własnych technologii i kompetencji mówił Michał Stępień, prezes zarządu ZPUE.

– Firmy z udziałem zagranicznego kapitału finansowały rozwój technologii, ale nie u nas, tylko za granicą, a dziś przenoszą swoją działalność z Polski do innych krajów Europy czy Azji – podkreślił Stępień. – My, związani od 40 lat z polskim sektorem energii, zatrudniamy 100 osób w badaniach i rozwoju, a 50 mln zł wydajemy nie tylko na badania, ale też na rozwój właśnie. Każdy projekt musi być zasadny, obroniony i skomercjalizowany.

Prezes ZPUE apelował, by wsparcie dla local contentu rozpatrywać w kontekście całego łańcucha wartości. Chodzi również o udział polskiej nauki, tworzenie od podstaw własnych rozwiązań i budowanie kompetencji we współpracy z uczelniami oraz instytucjami badawczymi.

Na pragmatyzm, interdyscyplinarność i otwartość zwróciła uwagę Dagmara Brzezińska, Country Director Google Polska. Globalna korporacja ma w naszym kraju swój największy w Europie oddział inżynieryjny, zajmujący się budową infrastruktury i opracowywaniem konkretnych rozwiązań.

– Współpraca z polską nauką? To już się dzieje – podkreśliła Brzezińska, przywołując porozumienie z Uniwersytetem Warszawskim. Wskazała na potrzebę współpracy utalentowanych specjalistów z ekspertami z różnych dziedzin, aby efektem ich pracy były praktyczne, otwarte rozwiązania przynoszące korzyści gospodarce.

Przedstawicielka Google’a zwróciła również uwagę na warunki niezbędne do kontynuowania tego modelu współpracy. Kluczowe znaczenie mają infrastruktura obliczeniowa, dostęp do czystej energii oraz przewidywalne i stabilne otoczenie regulacyjne.

– Chodzi o rozwiązania korzystne z punktu widzenia gospodarczej pragmatyki. Nie powinniśmy być jedynie odbiorcą norm – mówiła Dagmara Brzezińska.

Bez akceptacji ryzyka nie będzie innowacji

Jednym z wyzwań związanych z komercjalizacją wyników badań jest wypracowanie modelu finansowania projektów, które obarczone są dużym ryzykiem, ale jednocześnie mają ogromny potencjał. Zwrócił na to uwagę Jacek Murawski, prezes zarządu ORLEN VC, jednego z wiodących funduszy corporate venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej.

– Fundusz powstał, by skanować świat technologii pod kątem potrzeb Orlenu. Inwestując w start-upy i spin-offy, mamy przegląd systemów współpracy nauki i biznesu w innych krajach. To konieczne, bo konkurujemy z firmami globalnymi – wyjaśnił Murawski.

Jego zdaniem istotne jest, by angażować się w projekty o dużym potencjale na odpowiednio wczesnym etapie ich rozwoju. Obszarem zainteresowania funduszu są nie tylko technologie związane z energetyką, ale również rozwiązania podwójnego zastosowania.

Murawski przywołał dwa przykłady projektów badawczych, którymi interesuje się ORLEN VC. Dotyczą one zimnej fuzji oraz nadprzewodnictwa. Wskazał przy tym na potrzebę usprawnienia wymiany informacji między naukowcami.

– Potrzebna jest stała wymiana informacji, by naukowcy pracujący nad pokrewnymi pomysłami, a niewiedzący o tym, mogli łączyć siły, wykorzystywać synergie – rekomendował Murawski.

Rolą funduszu jest wspieranie dalszego rozwoju takich projektów oraz ich promocja na rynkach międzynarodowych. Gotowość środowiska naukowego do komercjalizacji wyników badań jest dla inwestorów istotnym argumentem przemawiającym za podjęciem ryzyka.

Wspólna odpowiedzialność za efekty

Jakie warunki trzeba spełnić, by współpraca nauki i biznesu przynosiła wymierne efekty? W podsumowaniu debaty jej uczestnicy sformułowali kilka praktycznych rekomendacji.

Prawdziwa praca zaczyna się po zgłoszeniu patentu, ale podstawy komercjalizacji należy stworzyć znacznie wcześniej. Najlepiej, gdy projekt badawczy już od początku ma partnera biznesowego. Niepowodzenia nie powinny przekreślać szans na jego dalszą realizację. Konieczna jest jednak ocena dotychczasowych działań, zarówno po stronie biznesowej, jak i naukowej, oraz wyciąganie wniosków z popełnionych błędów.

Potencjał komercjalizacji projektu powinien być jasno określony już na wstępnym etapie prac. Ważne, by przedsiębiorcy rozumieli, jakie zastosowanie mogą znaleźć wyniki badań i jakie korzyści przyniesie ich wdrożenie.

Istotna jest również wspólna odpowiedzialność nauki, biznesu i administracji publicznej za efekty podejmowanych działań. Szczególną wartość mają powstające w wyniku tej współpracy otwarte rozwiązania, które mogą znaleźć szerokie zastosowanie i przynosić korzyści całej gospodarce.

Autor jest redaktorem wnp.pl