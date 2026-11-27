Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego, mimo 94-procentowego poparcia społecznego, okresowe badania dla myśliwych wciąż nie są regułą.

Kto w koalicji rządzącej blokuje zmiany w prawie łowieckim i jakie argumenty za tym stoją.

W jakich okolicznościach uchylono wprowadzony już raz obowiązek badań, tuż przed terminem ich egzekwowania.

Na czym polega uprzywilejowana pozycja myśliwych względem innych cywilnych posiadaczy broni palnej.

„Czy myśliwi, jako osoby z pozwoleniem na posiadanie broni, powinni przechodzić cykliczne badania lekarskie i psychologiczne?” – na to pytanie pozytywnie odpowiedziało aż 94,2 proc. badanych. Z tego aż 75,7 proc. udzieliło odpowiedzi, że „zdecydowanie się zgadza”, a 18,5 proc. – „raczej się zgadza”. Na „nie” było tylko 4,5 proc. Takie wyniki przyniosło badanie IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, zrealizowane na reprezentatywnej grupie 1067 dorosłych Polaków. Pokazuje, jak duże jest poparcie dla propozycji, o którą walczą środowiska podchodzące sceptycznie do myśliwych.

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Obowiązek okresowych badań jest elementem obywatelskiego projektu zmian w prawie łowieckim „Uwaga! Polowanie”, nad którym będzie głosował w przyszłym tygodniu Sejm. Jednak nie jest to nowy pomysł. Obowiązkowe badania dla myśliwych zostały już raz wprowadzone – za rządów PiS w 2018 r.

Za rządów PiS Sejm najpierw wprowadził badania dla myśliwych, potem się z tego wycofał

Jak pisaliśmy wówczas w „Rzeczpospolitej”, stało się to pod wpływem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, znanego z niechęci do myśliwych. Np. w 1996 r. w wywiadzie dla „Życia Warszawy” mówił, że „nienawidzi polowań”. W 2018 r. Sejm wprowadził do prawa łowieckiego m.in. zakaz udziału w polowaniach osób do 18. roku życia oraz zwiększenie dopuszczalnej odległości od zabudowań ze 100 do 150 m. Następnie Senat wprowadził do ustawy poprawki przewidujące m.in. obowiązkowe badania lekarskie dla myśliwych posiadających broń co pięć lat. I Sejm je zaakceptował.

Paweł Suski, poseł KO znany z wielu inicjatyw prozwierzęcych, mówił w 2018 r. „Rzeczpospolitej”, że myśliwi nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. – Gdy w ubiegłej kadencji walczyliśmy o zmiany w prawie łowieckim, pani Krysia z sekretariatu Komisji Środowiska powiedziała mi: panie pośle, jestem w Sejmie od 40 lat i w tym czasie nikt z myśliwymi nie wygrał – wspomina.

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I rzeczywiście, wiosną 2023 r., czyli jeszcze za rządów PiS, Sejm wycofał się z obowiązkowych badań dla myśliwych. – Nastąpiło to już przed upływem pięcioletniego okresu po wprowadzeniu tego przepisu. Właśnie wtedy myśliwi powinni zacząć przedstawiać aktualne badania, jednak wiadomo było, że duża część z nich ich nie przeszła. Sami o tym mówili, np. podczas konferencji współorganizowanej przeze mnie w Sejmie – wspomina Małgorzata Tracz, posłanka KO i Stowarzyszenia Naprzód, była współprzewodnicząca Zielonych, specjalizująca się m.in. w tematyce praw zwierząt. – Uchylenie przez Sejm obowiązku badań było w dość oczywisty sposób związane ze zbliżającymi się wówczas wyborami – dodaje.

W ostatnich latach było głośno o wielu przypadkach postrzeleń przez myśliwych

Jej zdaniem ta duża liczba zwolenników powrotu do tego rozwiązania, widoczna w badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, nie jest zaskakująca, bo podobne wyniki przyniósł m.in. sondaż przeprowadzony w grudniu 2024 r. dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wynikało z niego, że według 88 proc. respondentów myśliwi powinni przechodzić badania psychologiczne, a w opinii 86 proc. – badania lekarskie.

88 proc. badanych w sondażu zleconym przez MKiŚ opowiada się za badaniami myśliwych

– Ankietowani po prostu boją się, że sami będą ofiarami wypadku z użyciem broni, spacerując po lesie, zbierając grzyby czy jadąc rowerem. Ta dyskusja nasila się po każdym głośnym zdarzeniu z udziałem myśliwych – mówi Małgorzata Tracz.

Jedno z najgłośniejszych takich zdarzeń miało miejsce w sierpniu ubiegłego roku, gdy podczas polowania śmiertelnie postrzelony został postronny mężczyzna stojący przy oświetlonej furtce swojego domu. Kolejne postrzelenie ze skutkiem śmiertelnym, które wywołało ogólnopolską dyskusję, miało miejsce w 2020 r., gdy 16-letni chłopiec został pomylony z dzikiem, kiedy znajdował się w sadzie przy szkolnym internacie. Najnowszy przypadek pochodzi z 8 października 2026 r., podczas tzw. polowania dewizowego zginął 56-letni obywatel Włoch.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Na tym lista się nie kończy. Organizacja ekologiczna Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wylicza na swojej stronie internetowej siedem podobnych przypadków na przestrzeni tylko dwóch lat. Jej zdaniem myśliwi są traktowani w uprzywilejowany sposób, bo okresowych badań lekarskich wymaga się w przypadku osób posiadających pozwolenie na broń do ochrony osobistej oraz ochrony osób i mienia.

„Obecnie osoby posiadające pozwolenie na broń w celach łowieckich, sportowych i szkoleniowych przechodzą badania raz, przed otrzymaniem owego pozwolenia. Ma to szczególnie istotne znaczenie w kontekście myśliwych. Jest to bowiem jedyna grupa, a w dodatku najliczniejsza, wykluczona z badań, która używa broni palnej w przestrzeni publicznej” – pisze Pracownia, zauważając, że obecnie w Polsce istnieje ponad 140 tys. pozwoleń na broń w celu łowieckim. W tym celu zarejestrowanych jest ponad 400 tys. sztuk broni.

W obecnej kadencji badania myśliwych blokuje PSL, mimo dużego społecznego poparcia

Jednak mimo dużego poparcia społecznego dla okresowych badań lekarskich Sejm ich nie wprowadził, nawet po zmianie władzy w 2023 r. Projekt w tej sprawie złożyła w 2024 r. Polska 2050, ale został odrzucony głosami m.in. PiS i Konfederacji, choć kluczowy był sprzeciw PSL, jedynej partii koalicji rządowej. Kolejna przymiarka będzie zrobiona za tydzień, gdy Sejm zagłosuje nad obywatelskim projektem „Uwaga! Polowanie”.

Jak już pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, znów trafi on do kosza, też głównie z powodu decyzji PSL, choć powodem nie są tylko badania lekarskie, ale też inne zapisy projektu. Za szczególnie kontrowersyjne uchodzi zwiększenie odległości polowań od zabudowań do 700 m.

Czy PSL, głosując przeciw badaniom myśliwych, dobrze odczytuje nastroje społeczne? Z badania IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że niekoniecznie. Obowiązkowe badania dla myśliwych popierają zarówno zwolennicy koalicji rządzącej (98 proc.), jak i opozycji (94 proc.). Nie ma też znaczących różnic między miastem (93 proc.) i wsią (96 proc.), gdzie mieszka elektorat PSL.

Myśliwi nie mogą być traktowani gorzej niż inni posiadacze broni poseł PSL Jarosław Rzepa

Poseł PSL Jarosław Rzepa mówi, że jego klub nie jest całkowicie przeciwny badaniom dla myśliwych. – Jesteśmy w stanie poprzeć obowiązek badań okresowych, jeśli obejmą wszystkich posiadaczy broni, a nie tylko myśliwych. Nie chcemy, by myśliwi byli traktowani w nieproporcjonalny sposób – mówi „Rzeczpospolitej”.

Takiego projektu w Sejmie jednak obecnie nie ma. Po odrzuceniu swojego pierwszego projektu Polska 2050 wniosła kolejny. Tym razem nie dotyczy on tylko myśliwych, ale też posiadaczy broni do celów sportowych i szkoleniowych. Wciąż z okresowych badań mieliby być jednak wyłączeni m.in. posiadacze broni do celów kolekcjonerskich, która jest coraz bardziej popularną kategorią posiadania broni.