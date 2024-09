Wiele z wskazywanych zmian – jak uważają myśliwi – może utrudnić im działania, m.in. doprowadzić do niewykonania planów łowieckich zatwierdzonych przez Lasy Państwowe, podległe ministrowi klimatu. A za to kołom grożą kary finansowe. - Jeśli zlikwiduje się łowiectwo to nadal konieczna będzie redukcja zwierząt wolno żyjących. Tyle, że to, co myśliwi robią za darmo w swoim czasie wolnym, powołana w tym celu służba państwowa będzie robiła na etatach i obciąży budżet państwa kilkoma miliardami zł – wskazuje mec. Daniłowicz.

Zdaniem mec. Maciejewskiego sporną kwestią, którą chcą wyjaśnić organizacje i ministerstwo jest karanie aktywistów wchodzących do lasów w trakcie polowań. - Dzisiaj za to przestępstwo grozi nawet kara pozbawienia wolności, a moim zdaniem powinno być to traktowane najwyżej jako wykroczenie – komentuje adwokat.

Z kolei Izabela Kadłucka, biolożka i prezeska Fundacji Niech Żyją apeluje o stworzenie centralnego, elektronicznego systemu informującego obywateli o odbywających się polowaniach. - Rzecznik praw obywatelskich twierdzi, że obecny sposób informowania gmin o polowaniach jest przestarzały i powinien zostać zrewidowany, bo wywodzi się jeszcze sprzed epoki Internetu – konkluduje działaczka.

Jednorazowe badania dla myśliwych, kary za kłusownictwo

Jednorazowe przejście badań lekarskich i psychologicznych jest dzisiaj niezbędne, żeby uzyskać pozwolenie na broń do celów łowieckich, wydawane na mocy przepisów Ustawy o broni i amunicji (przez komendanta wojewódzkiego policji).

Kilka lat temu – w związku z wprowadzonymi w tej ustawie zmianami – myśliwi zostali zobowiązani do poddawania się cyklicznym badaniom. Ostatecznie w ubiegłym roku obowiązek ten został jednak zniesiony, a ponieważ okres przejściowy przepisu był długi – w praktyce nie zaczął on obowiązywać. Za posiadanie broni palnej bez zezwolenia grozi kara pozbawienia wolności – od 6 miesięcy do 8 lat. Prawo łowieckie najsurowiej karze zaś za kłusownictwo – do roku więzienia grozi za samo posiadanie narzędzi i sprzętu do tego przeznaczonych.