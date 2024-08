Kłótnia wokół praw myśliwych, tym razem dotycząca obowiązku informowania właściciela nieruchomości o planowanym indywidualnym polowaniu na jego terenie, to nic innego jak kolejna, drobna odsłona cywilizacyjnego starcia wokół łowiectwa. W starcie to zaangażował się dziś rzecznik praw obywatelskich, wskazując na konieczność zmiany prawa. W tej potyczce myśliwi na pewno nie wygrają.

Reklama

Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Myśliwi naruszają prawa właścicieli gruntów? RPO chce zmian w prawie łowieckim Właściciele gruntów nie biorą udziału w tworzeniu obwodów łowieckich, a od podjętej decyzji o polowaniu - jeśli w ogóle się o niej dowiedzą - praktycznie nie mają się jak odwoływać. Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) Marcin Wiącek wnioskuje w związku z tym do minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski.

Myślistwo: barbarzyńskie hobby?

Zakorzenione w historii wielowiekowe tradycje łowiectwa nie mają bowiem szans w zderzeniu ze zmianami kulturowymi i mało tolerancyjną nową etyką. Kiedy zabijanie zwierząt przestało być egzystencjalną koniecznością, jedyną drogą do biologicznego przetrwania człowieka Zachodu, rekreacyjne myślistwo zaczęło być definiowane jako rodzaj „barbarzyńskiego hobby”, „demonicznej czy sadystycznej namiętności”.

Ekologiczna kultura humanizmu przeformułowała stosunek człowieka do zwierzęcia, nie tylko dając tym ostatnim więcej praw, obwarowanych sankcjami, ale sprawiając, że zwierzę zaczyna wręcz nabierać cech ludzkich. „Psiecko” to już nie jest żart, drobnomieszczańska anomalia rodem z miasteczka Wilanów czy wrocławskiego Jelitkowa. To próba twardego usytuowania czworonogów w nowej akceptowanej społecznie roli, której kwestionowanie narażone jest na powszechny ostracyzm. Za tym idzie też potężne wsparcie komercyjne, niezawodna obudowa współczesnej kultury.