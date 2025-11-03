Roboty w oborach. Wieś wchodzi w XXI wiek

Aktualizacja: 03.11.2025 16:52 Publikacja: 03.11.2025 04:50
Dotacje na rolnictwo precyzyjne są jednym z pomysłów UE na przyciągnięcie do tego sektora młodych ludzi
Foto: AdobeStock
Od 20 listopada ruszy nabór wniosków o pieniądze na inwestycje w rolnictwo precyzyjne. Rolnicy mogą zdobyć do 300 tys. zł na modernizację gospodarstw i zakup maszyn, które wyręczają człowieka w pracy. W oborach mają działać maszyny, sterowane nawet z aplikacji mobilnych.
Program jeszcze nie ruszył, ale już spotkał się z uznaniem wielu ekspertów, którzy uznali, że ten kierunek inwestycji może pomóc polskim rolnikom wejść na nowe tory. Zwłaszcza że program wyklucza wielkoobszarowe gospodarstwa, jest dla gospodarstw do 300 ha, których sprzedaż produktów rolnych jest warta rocznie co najmniej 75 tys. zł. Można dostać równowartość od 45 do 65 proc. kosztów kwalifikowanych. Według ARiMR, pieniądze trafią na rozwiązania rolnictwa precyzyjnego w budynkach dla produkcji zwierzęcej, maszyny do zbioru, samojezdne, na oprogramowanie, jak systemy zarządzania stadem.
Programem są zainteresowani także polscy producenci maszyn, choć na rynku sprzętu dla producentów mleka dominują światowe marki z Francji, Niemiec, Włoch czy Holandii. Wzrost zainteresowania maszynami obserwuje np. polski Euromilk. – Rolnicy coraz bardziej świadomie inwestują w technologie, które wpływają na rentowność gospodarstwa – przez zwiększenie wydajności i ograniczenie kosztów pracy, paliwa i czasu – mówi Łukasz Roszkowski, specjalista ds. komunikacji w Euromilk, którego zdaniem rynek dojrzewa do automatyzacji. Stąd zainteresowanie robotami do podgarniania paszy EM Lizard, które są w stanie zwiększyć wydajność mleczną krów, a rolnikom oszczędzić 1-2 godziny pracy dziennie.
– Wsparcie finansowe dla zakupu nowoczesnych technologii może mieć szczególne znaczenie w najbardziej pracochłonnych działach rolnictwa, które tracą atrakcyjność dla młodych rolników. W produkcji mleka rolnik ma dużo codziennych obowiązków, niezależnie od pory roku – mówi Grzegorz Rykaczewski, analityk rynków rolnych w Pekao, który wskazuje, że dużo łatwiejsza jest praca w nowoczesnych budynkach inwentarskich, gdzie podawanie paszy oraz dojenie jest wykonywane przez roboty, tylko z nadzorem człowieka. Niestety barierą jest liczony w milionach zł koszt nowych budynków i urządzeń. Stąd ważne, by dostęp do nowych technologii dać też rolnikom modernizującym starsze budynki. – Zmniejszenie uciążliwości codziennych obowiązków może stanowić ważną zachętę, szczególnie dla tych młodych ludzi, którzy już mieszkają na wsi i dopiero planują swoją zawodową przyszłość – zauważa Rykaczewski.
Innowacje to jedno z narzędzi, by praca w rolnictwie stała się bardziej atrakcyjna dla młodych, bo z tym Europa ma potężny problem. Statystyczny unijny rolnik zbliża się do wieku przedemerytalnego, ma 57 lat, tylko jeden na 10 jest młody – czyli poniżej 40. Mniej niż 35 lat ma 6 proc. rolników. W Polsce w 2020 r. młodzi rolnicy stanowili aż 21 proc. zarządzających gospodarstwami, młodszych rolników w UE ma tylko Austria (23 proc.).
Komisja Europejska przedstawiła w ubiegłym tygodniu „Strategię na rzecz odnowy pokoleń w rolnictwie”, która ma podwoić do 2040 r. odsetek młodych rolników w UE (do 24 proc.), wsparcie dla nowych rolników ma być priorytetem politycznym. – Chcemy, aby każda młoda osoba, która marzy o pracy w rolnictwie, miała przed sobą perspektywy, napotykała mniej przeszkód i otrzymywała silniejsze wsparcie – mówi Christophe Hansen, komisarz do spraw rolnictwa. Kraje UE mają zainwestować 6 proc. wydatków na rolnictwo w działania odnowy pokoleń. Wśród pięciu filarów strategii są dostęp do gruntów, finansowanie, kwalifikacje, odpowiednie warunki życia na obszarach wiejskich oraz wspieranie dziedziczenia gospodarstw. Następna Wspólna Polityka Rolna ma zawierać „pakiet startowy” dla młodych i do 300 tys. euro na dofinansowanie tego startu. Fundusze unijne mają być dopasowane do potrzeb młodych rolników, powstanie obserwatorium obszarów rolnych, które ułatwi dostęp do gruntów. Reforma systemu emerytur ma zwiększyć mobilność gruntów. Wreszcie... młodzi rolnicy zostaną zaproszeni do programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców, by uczyć się dobrych praktyk rolniczych za granicą.
