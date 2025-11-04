Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Paulina Szewioła: Nikt nie chce umierać za mocniejszą inspekcję

Trudno już znaleźć entuzjastów pomysłu, aby Państwa Inspekcja Pracy mogła łatwiej i szybciej zmieniać umowy zlecenia i B2B na etat. Jest on już krytykowany nie tylko przez biznes, ale i w samym rządzie oraz przez związki zawodowe.

Publikacja: 04.11.2025 04:32

Paulina Szewioła: Nikt nie chce umierać za mocniejszą inspekcję

Foto: PAP/Leszek Szymański

Paulina Szewioła

W ramach rewizji KPO rząd zrezygnował z objęcia wszystkich kolejnych umów zlecenia składkami na ubezpieczenia społeczne niezależnie od osiąganych przychodów. Oceny tego pomysłu w środowisku biznesowym były różne. Jedni uważali, że byłoby to ograniczenie dla osób wykonujących różne aktywności, a państwo powinno zachęcać do podejmowania dodatkowych zleceń. Nie brakowało jednak entuzjastów pomysłu, którzy twierdzili, że takie rozwiązanie dobrze zrobi konkurencyjności. Niemniej temat jest już nieaktualny.

Reforma krytykowana przez... wszystkich 

W miejsce pierwotnej propozycji zaoferowano natomiast wzmocnienie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). W efekcie inspektorzy będą mogli ustalać, że zarobkujący np. na podstawie umowy zlecenia lub B2B tak naprawdę jest na etacie. Obecnie tylko sąd ma taką możliwość. Biznes od początku mocno krytykuje zarówno sam rządowy pomysł, jak też poszczególne regulacje. To było raczej do przewidzenia. Problem w tym, że trudno obecnie znaleźć entuzjastów tego pomysłu, gdyż nawet w samym rządzie jest on krytykowany. Nie dość wspomnieć, że minister finansów i gospodarki w swoim stanowisku zwraca uwagę, że przyznanie PIP nowych uprawnień może mieć negatywne skutki dla przedsiębiorców z sektora MŚP, które nie zostały dostatecznie przeanalizowane. Ostrzega m.in. przed nadmiarowymi obciążeniami związanymi choćby z koniecznością przeglądu umów (tj. działaniami zapobiegawczymi w celu uniknięcia potencjalnych sankcji), czy kosztami ewentualnej zmiany umowy cywilnoprawnej z mocą wsteczną. To wszystko może spowodować zarówno wzrost kosztów zatrudnienia, jak i powszechne rozwiązywanie dotychczasowych współprac.

Związki krytykują reformę PIP

Popatrzmy na ten temat też z innej strony. Resort rodziny, który jest autorem projektu, przekonuje że te zmiany tworzone są z myślą o osobach zatrudnionych. Mają im bowiem zapewnić wyższy poziom ochrony. Być może zatem należy je oceniać właśnie z tej perspektywy? Wówczas ich ocena nie będzie może tak słaba. Problem w tym, że nawet związki zawodowe podchodzą do nowych regulacji krytycznie. NSZZ „Solidarność” w swoim stanowisku wskazuje, że odejście od poprzedniego brzmienia kamienia milowego nie pozwoli na systemową zmianę obecnej, częściowo patologicznej, struktury rynku pracy i na zaprzestanie promowania optymalizacji podatkowej, wpływającej negatywnie na długofalową stabilność systemu ubezpieczeń społecznych.

Reklama
Reklama

Każdemu z tych negatywnych stanowisk towarzyszy oczywiście zapewnienie, że sama idea zmian jest dobra, tylko potem następuje cała litania uwag, dlaczego propozycja jednak nie spełnia oczekiwań. Ostatni projekt wypuszczony przez resort rodziny, który był równie mocno krytykowany, dotyczył rozporządzenia regulującego maksymalne temperatury w pracy. Jego żywot był dosyć krótki. Najpierw został okrojony niemal ze wszystkich kontrowersyjnych przepisów, a potem słuch po nim zaginął. Ciekawe, czy reforma PIP podzieli ten sam los.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Praca Kadry Inspekcja Pracy

W ramach rewizji KPO rząd zrezygnował z objęcia wszystkich kolejnych umów zlecenia składkami na ubezpieczenia społeczne niezależnie od osiąganych przychodów. Oceny tego pomysłu w środowisku biznesowym były różne. Jedni uważali, że byłoby to ograniczenie dla osób wykonujących różne aktywności, a państwo powinno zachęcać do podejmowania dodatkowych zleceń. Nie brakowało jednak entuzjastów pomysłu, którzy twierdzili, że takie rozwiązanie dobrze zrobi konkurencyjności. Niemniej temat jest już nieaktualny.

Pozostało jeszcze 83% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Robert Gwiazdowski: Podatnik ma prawo nie wiedzieć, urzędnik wiedzieć musi
Opinie Prawne
Robert Gwiazdowski: Podatnik ma prawo nie wiedzieć, urzędnik wiedzieć musi
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Andrzej Skowron: Kogo można oskarżyć o udział w zorganizowanej grupie przestępczej?
Opinie Prawne
Andrzej Skowron: Kogo można oskarżyć o udział w zorganizowanej grupie przestępczej?
Odwagą w zastosowaniu tego rozwiązania wykazał się Centralny Port Komunikacyjny
Opinie Prawne
Małgorzata Śledziewska: Local content to nie chwilowa moda
Niejeden Ray Charles czy Stephen Hawking żyje wśród nas - pisze Paweł Rochowicz
Opinie Prawne
Paweł Rochowicz: Ray Charles też potrzebował asystenta
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Z doświadczeń ostatnich lat wynika, że opłata cukrowa wprowadzona w Polsce ustawą w 2020 r. i obowią
Opinie Prawne
Julian Pawlak: Ustawa cukrowa ponownie zagraża polskiej branży przetwórczej i sadowniczej
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie