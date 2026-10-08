56-letni obywatel Włoch zginął w wyniku postrzału w trakcie polowania
W miejscowości Daleszyce w województwie świętokrzyskim doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem myśliwego. 56-letni obywatel Włoch poniósł śmierć na miejscu w wyniku niekontrolowanego postrzału. Świętokrzyska policja pod nadzorem prokuratury prowadzi szczegółowe czynności śledcze, które mają na celu dokładne ustalenie przebiegu tego zdarzenia. Ciało obywatela Włoch zostało zabezpieczone do dalszych badań.
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– Podczas wyciągania ze swojego pojazdu psów myśliwskich oraz broni doszło do wystrzału, w wyniku którego śmierć na miejscu poniósł 56-letni obywatel Włoch – powiedział PAP st. asp. Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
Jedną z głównych hipotez branych pod uwagę przez śledczych jest nieszczęśliwy wypadek.
– Ale samego momentu zdarzenia nie widział żaden ze świadków, który zawiadomił służby. Dlatego staramy się odtworzyć z biegłym z zakresu balistyki okoliczności tego zdarzenia – podsumował funkcjonariusz kieleckiej policji.
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