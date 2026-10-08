W miejscowości Daleszyce w województwie świętokrzyskim doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem myśliwego. 56-letni obywatel Włoch poniósł śmierć na miejscu w wyniku niekontrolowanego postrzału. Świętokrzyska policja pod nadzorem prokuratury prowadzi szczegółowe czynności śledcze, które mają na celu dokładne ustalenie przebiegu tego zdarzenia. Ciało obywatela Włoch zostało zabezpieczone do dalszych badań.

Reklama Reklama

Tragiczny finał polowania w Daleszycach

– Podczas wyciągania ze swojego pojazdu psów myśliwskich oraz broni doszło do wystrzału, w wyniku którego śmierć na miejscu poniósł 56-letni obywatel Włoch – powiedział PAP st. asp. Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Jedną z głównych hipotez branych pod uwagę przez śledczych jest nieszczęśliwy wypadek.

– Ale samego momentu zdarzenia nie widział żaden ze świadków, który zawiadomił służby. Dlatego staramy się odtworzyć z biegłym z zakresu balistyki okoliczności tego zdarzenia – podsumował funkcjonariusz kieleckiej policji.