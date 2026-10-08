Strzały w Szamotułach. Policja interweniowała wobec 34-latka z nożem

Wielkopolscy policjanci zmuszeni byli do użycia broni palnej podczas interwencji wobec 34-latka. Do groźnego incydentu doszło w jednym z salonów fryzjerskich zlokalizowanych przy rynku w Szamotułach. W wyniku zdarzenia ranni zostali zarówno napastnik, jak i przypadkowy świadek.
Do lokalu wezwano służby w związku z tym, że mężczyzna, trzymając w ręku nóż, stwarzał zagrożenie dla otoczenia. Gdy na miejscu pojawił się patrol, 34-latek zignorował polecenia funkcjonariuszy i gwałtownie ruszył w ich stronę.
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Młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji, poinformował, że funkcjonariusze w pierwszej kolejności próbowali uspokoić napastnika przy użyciu paralizatora. Gdy to narzędzie zawiodło, policjanci oddali strzały.
Całe zajście miało bardzo dynamiczny charakter. Mężczyzna przemieszczał się w trakcie akcji i ostatecznie został obezwładniony dopiero w okolicach ulicy Wronieckiej.
Oprócz ran postrzałowych 34-latek odniósł również obrażenia zadane własnym nożem – ze wstępnych ustaleń wynika, że sam zranił się w okolicach pachy. W trakcie interwencji ucierpiała również osoba postronna.
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