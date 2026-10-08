Jak poinformowała w czwartek Konferencja Episkopatu Polski, ksiądz Stanisław Opocki zginął w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku drogowym. Do zdarzenia doszło w środę, 7 października, w miejscowości Jurków w województwie małopolskim, na drodze wojewódzkiej nr 980.

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Z ustaleń policji wynika, że 73-letni duchowny kierujący samochodem marki Dacia z nieustalonych na razie przyczyn zderzył się czołowo z ciężarówką. Jak przekazał asp. Grzegorz Kupiec z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, ciężko ranny poszkodowany został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Krakowie, gdzie zmarł po kilku godzinach.

Zmarł ksiądz Stanisław Opocki. „Zawsze leżało mu na sercu dobro społeczności romskiej”

Ksiądz Stanisław Opocki był kapłanem diecezji tarnowskiej, przez blisko trzy dekady pełnił także funkcję krajowego duszpasterza społeczności romskiej. Centrum Historii i Kultury Romów przyjęło jego nagłą śmierć z ogromnym żalem.

„Przez dziesięciolecia swojej kapłańskiej posługi bezgranicznie poświęcał się społeczności romskiej. Był nie tylko jej duszpasterzem, ale także opiekunem, orędownikiem i przyjacielem. Zawsze leżało mu na sercu dobro społeczności romskiej” – wspominają przedstawiciele Centrum Historii i Kultury Romów.

Jak dodali, ksiądz Stanisław Opocki nie bał się zabierać głosu w sprawach społeczności romskiej i stawać po jej stronie. „Za swoje zaangażowanie i troskę niejednokrotnie płacił wysoką cenę – spotykał się z niezrozumieniem, sprzeciwem i ostracyzmem” – zauważyli.

„Zapamiętamy jego spokój, dobroć i ogromną pokorę. Zapamiętamy człowieka, który przez całe swoje życie pozostał wierny swojej misji i ludziom, którym służył. Dla którego ten, kto był obcy, stawał się swoim” – podkreślili przedstawiciele Centrum Historii i Kultury Romów.

Droga księdza Stanisława Opockiego do tej szczególnej posługi rozpoczęła się na początku lat 80., gdy jako wikariusz w parafii Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej koło Limanowej poznał romskie rodziny żyjące w trudnych warunkach w Koszarach. To doświadczenie skłoniło go do uczynienia z pracy na rzecz społeczności romskiej życiowej misji. W 1996 roku oficjalnie mianowano go duszpasterzem krajowym Romów.