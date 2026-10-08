Ksiądz Stanisław Opocki (L) odprawiający mszę św. w Kaplicy Matki Bożej podczas 36 pielgrzymki Romów
Jak poinformowała w czwartek Konferencja Episkopatu Polski, ksiądz Stanisław Opocki zginął w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku drogowym. Do zdarzenia doszło w środę, 7 października, w miejscowości Jurków w województwie małopolskim, na drodze wojewódzkiej nr 980.
Z ustaleń policji wynika, że 73-letni duchowny kierujący samochodem marki Dacia z nieustalonych na razie przyczyn zderzył się czołowo z ciężarówką. Jak przekazał asp. Grzegorz Kupiec z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, ciężko ranny poszkodowany został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Krakowie, gdzie zmarł po kilku godzinach.
Ksiądz Stanisław Opocki był kapłanem diecezji tarnowskiej, przez blisko trzy dekady pełnił także funkcję krajowego duszpasterza społeczności romskiej. Centrum Historii i Kultury Romów przyjęło jego nagłą śmierć z ogromnym żalem.
„Przez dziesięciolecia swojej kapłańskiej posługi bezgranicznie poświęcał się społeczności romskiej. Był nie tylko jej duszpasterzem, ale także opiekunem, orędownikiem i przyjacielem. Zawsze leżało mu na sercu dobro społeczności romskiej” – wspominają przedstawiciele Centrum Historii i Kultury Romów.
Jak dodali, ksiądz Stanisław Opocki nie bał się zabierać głosu w sprawach społeczności romskiej i stawać po jej stronie. „Za swoje zaangażowanie i troskę niejednokrotnie płacił wysoką cenę – spotykał się z niezrozumieniem, sprzeciwem i ostracyzmem” – zauważyli.
„Zapamiętamy jego spokój, dobroć i ogromną pokorę. Zapamiętamy człowieka, który przez całe swoje życie pozostał wierny swojej misji i ludziom, którym służył. Dla którego ten, kto był obcy, stawał się swoim” – podkreślili przedstawiciele Centrum Historii i Kultury Romów.
Droga księdza Stanisława Opockiego do tej szczególnej posługi rozpoczęła się na początku lat 80., gdy jako wikariusz w parafii Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej koło Limanowej poznał romskie rodziny żyjące w trudnych warunkach w Koszarach. To doświadczenie skłoniło go do uczynienia z pracy na rzecz społeczności romskiej życiowej misji. W 1996 roku oficjalnie mianowano go duszpasterzem krajowym Romów.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas