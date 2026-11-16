O sprawie poinformowała Komenda Miejska Policji w Olsztynie.

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22-letni kierowca BMW nie zatrzymał się do kontroli i doprowadził do kolizji

Do zdarzenia doszło w Olsztynie w piątek 13 listopada kilkanaście minut po godz. 22:00. Policjanci zauważyli kierowcę BMW, który na rondzie celowo wprowadzał swój samochód w poślizg i kręcił tzw. „bączki”, przez co stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

W związku z tym funkcjonariusze postanowili zatrzymać mężczyznę do kontroli, włączając sygnały świetlne i dźwiękowe. Jednak kierowca, widząc wyraźny sygnał do zatrzymania się, gwałtownie przyspieszył. W trakcie swojej ucieczki nadal celowo wprowadzał samochód w poślizg.

„W pewnym momencie stracił panowanie nad swoim BMW, uderzył w stojącego na skrzyżowaniu opla, po czym pojazd kilkukrotnie obrócił się, uderzył w sygnalizator i wpadł na pas zieleni, ścinając znak drogowy. Na szczęście osoby podróżujące oplem nie odniosły poważnych obrażeń” – czytamy w komunikacie olsztyńskiej policji, do którego załączono nagranie z kamer miejskiego monitoringu.

Kierowca BMW miał zakaz prowadzenia pojazdów. Do końca obowiązywania pozostały mu 3 dni

Kierowcą BMW okazał się 22-latek, którego pasażerką była 20-letnia kobieta. Oboje również nie zostali poszkodowani w wyniku kolizji.

Jej sprawcę funkcjonariusze sprawdzili w policyjnym systemie. Okazało się, że mężczyzna ma cofnięte uprawnienia i posiada aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Co ciekawe, do końca obowiązywania zakazu pozostały mu zaledwie 3 dni.

22-latek został zatrzymany. Okazało się, że w momencie zdarzenia był trzeźwy. W szpitalu pobrano od niego krew, aby sprawdzić, czy nie prowadził pod wpływem substancji zabronionych.

Mężczyzna odpowie przed sądem za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, a także za niezatrzymanie się do kontroli oraz spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.

„Wsiadając za kierownicę jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale również za bezpieczeństwo naszych pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego. Na szczęście w tym przypadku zakończyło się »jedynie« na uszkodzeniach pojazdów” – zakończyła swój komunikat olsztyńska policja.