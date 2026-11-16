Dominika Sikora-Malicka

Redaktorka zarządzająca ds. rozwoju komercyjnego „Rzeczpospolitej”

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Związana z mediami od ponad dwóch dekad. Była redaktorka naczelna magazynu „WNP Economic Trends” w Grupie PTWP. Do końca 2024 roku pełniła funkcję zastępczyni redaktora naczelnego „Dziennika Gazety Prawnej”. Specjalizuje się w tematyce społecznej, ochronie zdrowia, administracji publicznej oraz rynku pracy. Laureatka Konfederatki Pracodawców RP i Nagrody Dziennikarskiej „Pracodawca Godny Zaufania”, dwukrotnie wyróżniona w konkursie „Menedżer Zdrowia”.

Dominika Sikora Foto: Fotorzepa

Karolina Markowska

Redaktorka naczelna PulsHR,

Grupa PTWP

Dziennikarka i menedżerka mediów specjalizująca się w tematyce rynku pracy, HR oraz nowych technologii. Doświadczenie zdobywała w radiu i telewizji, a od 2018 roku związana z Grupą PTWP. W pracy „rozgryza” wpływ nowych technologii na środowisko pracy (teraźniejszości i przyszłości), komunikację (na każdym szczeblu) i psychologię pracy. Prywatnie miłośniczka kryminałów, górskich wędrówek i muzyki.

Karolina Markowska Foto: mat. pras.

Anna Ogonowska-Rejer

Dziennikarka, analityczka

Związana z „Rzeczpospolitą” od 1995 roku. Specjalizuje się w opracowywaniu rankingów, raportów i zestawień analizujących kondycję polskich przedsiębiorstw oraz kluczowe trendy gospodarcze. Tworzy prestiżowe projekty redakcyjne, takie jak Lista 500 Największych Przedsiębiorstw, Lista 2000 Największych Firm, Ranking Firm Audytorskich czy konkurs „Rzeczpospolitej” CFO Excellence Awards. Autorka szeregu rankingów i analiz.

Anna Ogonowska-Rejer Foto: mat. pras.

Maja Chabińska-Rossakowska

Ekspertka HR, konsultantka, mentorka i mediatorka

Od 2025 roku pełni funkcję doradczyni prezesa ING Banku Śląskiego SA, wcześniej przez osiem lat odpowiadała za obszar HR. Doświadczenie zdobywała również w międzynarodowych organizacjach, m.in. DHL i Tesco. Specjalizuje się w budowaniu strategii HR, rozwoju liderów i talentów, zarządzaniu zmianą oraz tworzeniu dojrzałej kultury organizacyjnej. W swojej pracy łączy perspektywę biznesową, prawną i psychologiczną, wspierając organizacje i liderów w budowaniu środowiska pracy opartego na dialogu, odpowiedzialności i wzajemnym szacunku.

Maja Chabińska-Rossakowska Foto: mat. pras.

Łukasz Chruściel

Radca prawny, partner w kancelarii CSP Chruściel Szybak Polewka

Jeden z czołowych ekspertów prawa HR i ubezpieczeń społecznych w Polsce, od niemal 25 lat doradza pracodawcom. Autor komentarzy i kilkuset publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, członek European Employment Lawyers Association i Stowarzyszenia Praktyków HR. Rekomendowany przez najważniejsze rankingi prawnicze, m.in. Chambers and Partners, Legal 500 EMEA i Ranking Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej”.

Łukasz Chruściel Foto: mat. pras.

Mariusz Koczwara

ADP Polska

Od ponad 25 lat związany z rynkiem HR i outsourcingu usług kadrowo-płacowych. Współtworzył rynek outsourcingu HR w Polsce, uczestnicząc w budowie rozwiązań sprzedażowych, prawnych i usługowych. Doświadczenie zdobywał od wczesnego etapu transformacji gospodarczej, łącząc praktykę biznesową z wdrażaniem systemów HR dla firm krajowych i międzynarodowych. Obecnie pełni funkcję dyrektora sprzedaży (Sales Director) w ADP Polska.

Mariusz Koczwara Foto: mat. pras.

Monika Smulewicz

CEO Grupy HR We Go (Eduwersum, Empliset, HR na Szpilkach)

Ekspertka prawa pracy, strategii wynagrodzeń i angażującego przywództwa z ponad 20-letnim doświadczeniem biznesowym, w tym kilkunastoletnim na stanowisku partnerki w Grant Thornton. Twórczyni największego w Polsce ekosystemu edukacyjno-doradczego People & Culture oraz społeczności HR na Szpilkach, zrzeszającej ponad 100 tys. profesjonalistów. Redaktorka naczelna magazynu „HR na Szpilkach”. Wspiera zarządy w transformacji procesów pracowniczych i budowaniu dojrzałych organizacji.

Monika Smulewicz Foto: mat. pras.

prof. Grażyna Spytek-Bandurska

Ekspertka Federacji Przedsiębiorców Polskich

Ekspertka ds. stosunków pracy, dialogu społecznego i rynku pracy. Prawniczka i politolożka, doktor habilitowana, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Rady Dialogu Społecznego, Rady Rynku Pracy i innych gremiów. Ma wieloletnie doświadczenie w procesie legislacyjnym, opiniowaniu aktów prawnych, przygotowywaniu ekspertyz i strategii oraz realizacji projektów badawczych i międzynarodowych.

prof. Grażyna Spytek-Bandurska Foto: mat. pras.

Róża Szafranek

Prezeska i założycielka grupy spółek HR Hints oraz Culturivy® Institute

Liderka i ekspertka w dziedzinie efektywności organizacyjnej na styku rynku pracy, biznesu i ludzi. Jej firmy pomagają organizacjom w transformacji, wdrażaniu procesów, optymalizacji pracy zespołów i osiąganiu celów biznesowych. Wykładowczyni akademicka (m.in. Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Jagielloński) i autorka książki „Culturivy: The Power of Changing a Workplace”. Mentorka m.in. w programie akceleracyjnym Sebastiana Kulczyka. Wyróżniona na liście „100 Kobiet 2023” magazynu „Forbes”. Prowadzi podcast „Ludzie z pracy”.

Róża Szafranek Foto: mat. pras.

Anna Wicha

Prezeska Zarządu Polskiego Forum HR

Przez osiem lat była członkinią zarządu World Employment Confederation. Wielokrotnie wyróżniana za działalność biznesową i wkład w rozwój branży HR, m.in. tytułem Businesswoman of the Year oraz obecnością w międzynarodowych rankingach najbardziej wpływowych kobiet sektora rekrutacyjnego. Jest uznaną ekspertką rynku pracy w Polsce i Europie. Aktywnie uczestniczy w procesach tworzenia i opiniowania prawa oraz występuje jako panelistka podczas najważniejszych konferencji poświęconych branży HR. Była członkinią Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego.