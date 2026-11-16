Sztuczna inteligencja przestaje być technologiczną ciekawostką – już chodzi do biur, fabryk, działów HR. Zmienia sposób wykonywania obowiązków, a czasem podważa sens istnienia całych stanowisk. Jednocześnie pracowników będzie coraz mniej. Według prognozy GUS do 2060 r. liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce może spaść o ponad 7 mln.

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A do tego dochodzą ludzie. Młodsi, którzy mają inne oczekiwania wobec pracy, i starsi, których doświadczenia nie zastąpi żaden algorytm. Jedni mogą uczyć się od drugich. Pod warunkiem, że ktoś stworzy im do tego warunki. A tym „ktosiem” są właśnie szefowie HR i ich pracownicy. W tak szybko zmieniającej się pracowniczej rzeczywistości rekrutacja, benefity i szkolenia już nie wystarczą. Trzeba umieć przekonać ludzi do zmian, łączyć różne pokolenia, rozwijać kompetencje i jednocześnie pamiętać, że za każdą tabelą, Exelem i innym wskaźnikiem ważnym z punktu widzenie biznesu stoi po prostu człowiek.

I z tego przekonania wyrasta właśnie tegoroczna edycja Rzeczpospolita HR Awards. Po raz pierwszy nagradzamy firmy w poszczególnych kategoriach, doceniając konkretne projekty, które zmieniają sposób zarządzania ludźmi, rozwijania kompetencji i organizacji pracy.

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Dlaczego? Bo wierzymy, że prawdziwa zmiana zaczyna się nie od deklaracji, lecz od działań. Od pomysłów, które firmy potrafią przełożyć na praktykę, i rozwiązań, które przynoszą korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

Chcemy takie inicjatywy dostrzegać, nagradzać i pokazywać innym. Wierzymy, że dobry projekt zrealizowany w jednej organizacji może stać się inspiracją dla kolejnych. Bo jeśli coś zadziałało w jednej firmie, dlaczego nie miałoby udać się w kolejnej? I właśnie za to nagrodziliśmy tegorocznych laureatów – za odwagę, pomysłowość i efekty.

A skoro zaczęliśmy od „Powrotu do przyszłości”, oddajmy jeszcze raz głos doktorowi Brownowi: „Wasza przyszłość nie została jeszcze napisana”. I całe szczęście. Bo gdyby wszystko było już przesądzone, po co mielibyśmy cokolwiek zmieniać?

Autorka jest redaktorką zarządzającą ds. rozwoju komercyjnego „Rzeczpospolitej”