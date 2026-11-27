Z tego artykułu dowiesz się: Jaka jest wartość rynku urządzeń medycznych.

Jak zmieniała się pozycja Polski na światowej arenie.

Które firmy szykują przełomowe wynalazki.

Co z perspektywy inwestorów decyduje o finansowaniu projektu.

W 2026 r. światowy rynek wyrobów medycznych osiągnie wartość 605 mld dolarów, a do 2034 r. wzrośnie do 1,03 bln dolarów – wynika z prognoz Fortune Business Insights. Średnioroczne tempo wzrostu wynosi 6,9 proc. Rozwój rynku wynika ze starzenia się społeczeństwa, coraz częstszego występowania chorób przewlekłych oraz innowacji – sztucznej inteligencji, technologii typu „wearable” służących do monitorowania zdrowia oraz połączonych w sieć wyrobów medycznych.

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Z najnowszego raportu PARP, który „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza, wynika, że Polska coraz mocniej rozpycha się na globalnym rynku urządzeń medycznych. W 2015 r. nasz udział w światowym eksporcie wynosił zaledwie 1,09 proc. Niespełna dekadę później przekraczał 1,9 proc.

Krzysztof Gulda, prezes PARP, komentując raport, podkreśla, że krajowy przemysł wyrobów medycznych konsekwentnie zwiększa swoją obecność na rynkach międzynarodowych, korzystając z silnych kompetencji inżynieryjnych, dostosowania regulacji do standardów unijnych oraz rosnącej specjalizacji w kategoriach produktów cieszących się dużym popytem – takich jak sprzęt diagnostyczny, wyposażenie szpitalne, wyroby medyczne jednorazowego użytku czy technologie stomatologiczne.

Foto: Rzeczpospolita

Gdzie sprzedają polskie firmy

Największym rynkiem wyrobów medycznych jest Ameryka Północna. W 2025 r. przypadało na nią ponad 38 proc. całego światowego rynku. Prognozowana wartość dla Ameryki Północnej na 2026 r. to prawie 231 mld dolarów, z czego niemal 211 mld dol. przypadnie na same Stany Zjednoczone.

Natomiast Europa pozostaje drugim co do wielkości rynkiem. Ten systematycznie rośnie i w 2026 r. sięgnie 155 mld dolarów, co wynika ze wzrostu wydatków na opiekę zdrowotną, dobrze rozwiniętej infrastruktury medycznej i coraz szerszego wdrażania zaawansowanych technologii diagnostycznych i terapeutycznych.

Jak na tej globalnej mapie wypada Polska? Z raportu PARP wynika, że w 2025 r. wartość eksportu wyrobów medycznych znad Wisły wyniosła 5,76 mld euro. Wobec danych z 2021 r. to wzrost o ponad jedną trzecią. Ale z drugiej strony w ostatnich latach widać wyhamowanie dynamiki. W 2022 r. eksport przekroczył 5 mld euro. W 2023 r. wyraźnie wzrósł do 5,6 mld euro, a w 2024 r. do prawie 5,9 mld euro. Natomiast w 2025 r. zanotowano spadek do niespełna 5,8 mld euro. Czas pokaże, czy rok 2026 przyniesienie odbicie.

Największym odbiorcą polskich technologii medycznych jest UE, na którą przypada 59 proc. całej wartości, w tym ponad 20 proc. na Niemcy.

Głosy przedstawicieli biznesu

Według PARP przewagami konkurencyjnymi polskiego sprzętu medycznego są przede wszystkim jakość wykonania, niezawodność, korzystny stosunek jakości do ceny oraz niskie koszty eksploatacji i serwisowania. W przypadku zaawansowanych technologii medycznych coraz większego znaczenia nabierają jednak własność intelektualna i możliwość zaoferowania rozwiązań odpowiadających na konkretne potrzeby kliniczne.

Przykładów polskich, innowacyjnych firm działających w tym sektorze nie brakuje. Niektóre przedsiębiorstwa już od lat skutecznie sprzedają swoje technologie medyczne i sprzęt. Inne właśnie się do tego szykują. W kluczowy etap komercjalizacji wchodzą m.in. Genomtec (platforma Genomtec ID) czy Medinice, które rozwija technologie dla kardiologii. Skutecznie na rynku rozpycha się też Scope Fluidics, opracowujące innowacyjne technologie do diagnostyki medycznej oraz opieki zdrowotnej. Z kolei NanoGroup opracowuje rozwiązania, które mogą być dużą pomocą przy przeszczepach.

Według statystyk w Polsce działa około 140 startupów medtech. Dla młodych spółek szczególnie wymagający jest okres, w którym produkt jest już zaawansowany technologicznie, ale nie może jeszcze generować przychodów z regularnej sprzedaży.

– Spółka może dysponować obiecującą technologią i chroniącymi ją patentami, a mimo to nadal potrzebować znaczącego finansowania na badania kliniczne, certyfikację czy przygotowanie produkcji. Kapitał w tej branży musi uwzględniać nie tylko potencjalną skalę przyszłego rynku, ale również czas i koszty potrzebne do tego, aby rzeczywiście uzyskać do niego dostęp – podkreśla Anna Aranowska-Bablok, szefowa Adiuvo Investments, spółki inwestującej w rozwój innowacyjnych technologii medycznych.

Z raportu PARP wynika, że nie tylko technologie medyczne, ale również sektor farmaceutyczny w Polsce pozostaje jednym z najważniejszych w regionie. Polskie firmy rozwijają swoje kompetencje dotyczące leków generycznych, biopodobnych, produkcji kontraktowej i badań klinicznych. Powstaje też coraz więcej innowacyjnych startupów z pogranicza biotechnologii i cyfrowych rozwiązań, które z powodzeniem wchodzą na rynki międzynarodowe.

Jak wygląda finansowanie innowacyjnych firm z perspektywy inwestora? – Globalna firma farmaceutyczna może zapłacić polskiemu biotechowi za prawa do dalszego rozwoju opracowanego już kandydata na lek. Jeśli kandydat pasuje do jej strategii, wyniki dotychczasowych badań pomagają jej ocenić, jakie ryzyko bierze na siebie – mówi Sebastian Soluch, partner w Bitspiration VC. Dodaje, że rozmowę mogą otworzyć dane sugerujące przewagę nad dostępnym leczeniem, na przykład pod względem skuteczności lub bezpieczeństwa. Przed badaniami u ludzi liczy się to, czy udało się powtórzyć efekt w modelu danej choroby. Gdy są już dane od pacjentów, ważne jest, jak tolerują lek i czy widać pierwsze oznaki, że działa.

– Platforma badawcza daje mi jako inwestorowi więcej możliwości niż pojedynczy kandydat na lek, jeśli firma potrafi pokazać, że na bazie tej samej technologii może opracować kolejnych kandydatów. Wtedy poszczególne programy można rozwijać z różnymi partnerami – mówi Soluch. Dodaje, że pierwsza runda powinna sfinansować badania, które odpowiedzą na najważniejsze pytanie na danym etapie.

– Zanim zainwestuję, chcę wiedzieć, jaki wynik uzasadni dalsze finansowanie i co zrobimy, jeśli dane nie potwierdzą naszych założeń. Tak też patrzymy na projekty w naszym nowym funduszu Bitspiration Biotech III, którego docelowa wielkość to 50 mln euro – podsumowuje przedstawiciel Bitspiration VC.